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petróleo 'Vamos ter que olhar isso todos os dias', diz presidente da Petrobras, sobre combustíveis A estatal de suspendeu dois leilões para entrega de diesel e gasolina em abril após reavaliação dos estoques

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, comentou nesta quarta-feira (18) a decisão da estatal de suspender dois leilões para entrega de diesel e gasolina em abril após reavaliação dos estoques. A leitura diária do cenário global, diante da tensão no Oriente Médio, também pesa em relação a possíveis novos aumentos do diesel. "Daqui para frente, de novo, nós vamos ter que olhar. E nós vamos ter que olhar isso todos os dias", disse durante agenda no Rio de Janeiro.

Segundo Magda, a suspensão dos leilão foi adotada para "não penalizar a sociedade".

"A nossa necessidade é reavaliar, a todo momento, o estoque disponível para que a gente não entregue tudo num dia e falte no dia seguinte. Essa revisão é fruto da nossa percepção que o adiantamento das cotas que nós fizemos, de 10% a 15% dessas entregas, não permitiu mais que fizéssemos isso sob pena de penalizar a sociedade."

A executiva reiterou a mensagem de que o adiamento de paradas de manutenção nas refinarias é outro exemplo de que a Petrobras está comprometida em não trazer a volatilidade internacional para o mercado doméstico.

"Eu tenho refinaria hoje entregando 100,2% de FUT. Isso quer dizer que nós estamos fazendo derivados em algumas refinarias acima da capacidade instalada. Estamos fazendo tudo para entregar para o Brasil o que nós achamos que o Brasil merece, porque temos a noção de que somos uma empresa estatal que precisa acudir o país na sua segurança energética quando o país nos demanda", afirmou.

A executiva se referia ao Fator de Utilização Total da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), em Araucária, no Paraná. Nessa semana, a executiva já havia comentado em uma rede social que algumas refinarias alcançaram, em média, de 98,8% no último dia 12. Quanto maior a utilização das refinarias, menor a necessidade de importação da companhia.



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