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Agência Internacional de Energia Atômica

Vance diz que o Irã recebeu retorno dos inspetores da AIEA ao país

Negociadores abordaram algumas das questões que têm tensionado as relações bilaterais há décadas, incluindo o programa nuclear de Teerã e o enriquecimento de urânio

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O vice-presidente dos EUA, JD Vance, discursa para membros da imprensa após os EUA e o Irã realizarem negociações de alto nível com o objetivo de avançar em um acordo para pôr fim ao conflito no Oriente Médio, na Cúpula do Lago LucernaO vice-presidente dos EUA, JD Vance, discursa para membros da imprensa após os EUA e o Irã realizarem negociações de alto nível com o objetivo de avançar em um acordo para pôr fim ao conflito no Oriente Médio, na Cúpula do Lago Lucerna - Foto: Nathan Howard / POOL / AFP

O Irã recebeu em convidar inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) de volta ao país, disse o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, nesta segunda-feira (22), após a primeira rodada de negociações entre EUA e Irã com o objetivo de pôr fim à guerra no Oriente Médio.

Os negociadores abordaram algumas das questões que têm tensionado as relações bilaterais há décadas, incluindo o programa nuclear de Teerã e o enriquecimento de urânio.

O Irã suspendeu sua cooperação com a AIEA após Israel e os Estados Unidos lançarem uma série de ataques em junho de 2025. Desde então, os inspetores não examinaram o material.

Nos termos do acordo preliminar da semana passada, divulgado pelas autoridades americanas, o Irã diluirá seu estoque de urânio enriquecido, possivelmente por meio de uma "mistura de diluição in situ sob a supervisão da AIEA", a agência nuclear da ONU.

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A AIEA estima que o Irã possuía 440 quilos de urânio enriquecido a 60%. É necessário 90% para fabricar uma bomba nuclear.

“Este é um marco significativo para o povo americano e o primeiro passo rumo à desnuclearização permanente, ou seja, a eliminação definitiva do programa de armas nucleares do Irã”, disse Vance a repórteres em Burgenstock, na Suíça.

As conversas em Bürgenstock constituíram a primeira etapa de uma fase de negociação de dois meses, obtida em virtude de um acordo preliminar de exercício na semana passada.

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