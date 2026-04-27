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Energia Vantagens e cuidados para investir no mercado livre de energia Segundo a Abraceel, em 2025 o segmento movimentou mais de R$ 280 bilhões em negócios. Modelo permite aos consumidores negociar preços e prazos com fornecedores

A migração para o mercado livre de energia tem se tornado uma estratégia central para empresas que buscam não apenas reduzir custos, mas ganhar previsibilidade e autonomia sobre um de seus insumos mais críticos. O modelo, cada vez mais implementado por grandes empresas, permite aos consumidores negociar preços, prazos com fornecedores de energia diretamente, em contraste com o mercado cativo (concessionárias locais).

Em 2025, o país registrou a entrada de mais de 21,7 mil novos consumidores (empresas e unidades consumidoras), totalizando aproximadamente 85 mil participantes, responsáveis por cerca de 43% de toda a eletricidade consumida no país, de acordo com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Já outro levantamento, desta vez da Associação Brasileira de Comercialização de Energia Elétrica (Abraceel), mostra que o mercado livre de energia movimentou mais de R$ 280 bilhões, também no ano passado.

Para aderir à modalidade, na qual são negociados o valor do kWh, o período do contrato e até a fonte da energia, é necessário cumprir alguns requisitos. Especialista no assunto, Leonardo Souza, gerente comercial da Neoenergia, explica que entre as determinações para poder contratar esse tipo de serviço está a disponibilidade de um transformador próprio e ligação da empresa a uma rede de alta tensão. A migração para o modelo requer, ainda, planejamento de longo prazo.

Custos

Souza ressalta que aqueles que buscam ter uma redução de custos na eletricidade devem se ater a alguns pontos. Ele lembra, por exemplo, que energia não deixa de ser uma commodity e está sujeita a fenômenos climáticos, o que pode resultar em uma significativa volatilidade de preços. Para se precaver e conseguir honrar os contratos, os clientes e interessados no serviço devem pensar em contratos mais longos, segundo ele.

"É uma operação que tem sua complexidade. [...] Se você não tem uma estrutura robusta para suportar essa volatilidade e esses momentos que possam impactar no seu contrato de compra e venda de energia, você pode ficar com dificuldade de honrar aqueles contratos firmados. [...] O cliente deve fixar contratos de oito ou dez anos e saber exatamente por quanto que está fechando esse valor de energia no decorrer desse tempo", disse.

Outra sugestão para empresários que estão pensando em migrar para a modalidade é estar atento ao site da CCEE. Na plataforma, segundo Souza, é possível consultar se a fornecedora de energia tem capacidade suficiente para suprir a demanda de energia. Além disso, é possível verificar se há cumprimento efetivo do que foi contratado.

"O site da CCEE faz esse balanço energético de compra e venda dos contratos de energia. E lá existe uma aba em que há dados sobre monitoramento do mercado, onde é possível verificar, por exemplo, quanto uma empresa tem de geração e quanto que ela tem de contrato para ver se está realmente fazendo as operações de acordo", explicou Leonardo.

Benefícios

Entre as principais vantagens, está uma expressiva redução de custos, dado que a variação de preços tende a ser menor. Segundo Leonardo Souza, algumas empresas registram uma redução de 30% a 40% com as despesas em energia elétrica.

Uma forma de avaliar se a migração para a modalidade de mercado livre de energia é boa para uma determinada empresa é consultar a fornecedora de energia elétrica. Algumas disponibilizam assessoramento técnico para esclarecer detalhes.

No ramo da indústria, o consumo de energia por meio da modalidade de mercado livre de energia já é de 95%, de acordo com o levantamento Boletim da Energia Livre, da Abraceel. O documento aponta ainda que 47% do comércio também tinha aderido ao modelo. Os dados são de 2025.

Ao todo, são mais de 82 mil unidades atendidas com esse modelo que em todo o país. Em Pernambuco, são mais de 2,3 mil unidades consumidoras.

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