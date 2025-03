Varejista sueca H&M anuncia abertura de três lojas em São Paulo este ano

A- A+

A H&M, empresa sueca de moda mundial, vai abrir suas primeiras lojas no Brasil no segundo semestre deste ano. A informação foi publicada pela rede nesta sexta-feira.

Todas as unidades serão em São Paulo: uma estará no shpping Iguatemi, a segunda no Shopping Anália Franco e a terceira, em Campinas, no Shopping Dom Pedro.

A ideia é complementar as vendas com o canal online da marca.

El Salvador também terá lojas da H&M este ano, e o Paraguai vai receber sua primeira unidade em 2026.

O anúncio da entrada no país acontece mais de uma década após a empresa ter anunciado sua entrada em 2014 e recuado ainda no mesmo ano.

A varejista prospectou o mercado brasileiro, mas acabou adiando a abertura de lojas por aqui e focando na expansão de sua operação na China.

A H&M aposta no modelo de roupas fast fashion, que tem maior entrada entre as consumidores. É um modelo baseado na produção massiva.

Por aqui, a marca deve acirrar a disputa pelos clientes com Renner, C&A e Riachuelo.

Outras redes de lojas como a Forever 21 e a Mango tentaram trazer esse modelo ao Brasil, mas acabaramn fechando suas lojas.

Os motivos, segundo especialistas, foram os altos impostos, custos de importação e problemas de infraestrutura.

