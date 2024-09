Varejo avança 1,2% em agosto na comparação mensal, mostra Stone; alta anual é de 2,5%

A- A+

O varejo teve alta de 1,2% em agosto, no comparativo mensal, e reverteu o resultado negativo de 1% registrado em julho. No comparativo anual, o setor apresentou alta de 2,5%.



O dado é da 20ª edição do Índice de Atividade Econômica Stone Varejo.

Entre os seis segmentos analisados, três registraram alta mensal, liderados por hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com um crescimento de 5,1%, seguido por artigos farmacêuticos (1,3%) e tecidos, vestuários e calçados (1,1%).

Em contrapartida, os outros três segmentos apresentaram queda: material de construção com uma baixa de 1,9%, livros, jornais, revistas e papelaria (1,5%) e móveis e eletrodomésticos (0,3%).

"O varejo voltou a ampliar os ganhos no comparativo com o mesmo período de 2023, completando três altas mensais, nos últimos quatro meses (em agosto, junho e maio)", explica o pesquisador econômico e cientista de dados da Stone, responsável pelo levantamento, Matheus Calvelli.



"Entretanto, embora os números sejam positivos, a volatilidade do setor de Produtos Alimentícios, que explica boa parte da alta do mês, ainda torna conclusões sobre o restante do ano precipitadas", complementa.

O estudo, uma iniciativa da Stone com o Instituto Propague, tem como base a metodologia proposta pelo time de Consumer Finance do Federal Reserve Board (FED). São consideradas as operações via cartões, voucher e Pix dentro do grupo StoneCo.



