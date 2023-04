A- A+

vendas Varejo cresce 3,8% em janeiro, maior alta desde 2000, início da série Vendas no segmento de hiper e supermercados e no de roupas e calçados voltam a subir

As vendas no varejo no país cresceram 3,8% em janeiro de 2023, a maior variação para o mês desde o início da série histórica, em 2000. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta quarta-feira (12) pelo IBGE.

A alta no mês foi disseminada no setor, com destaque para o segmento de tecidos, vestuário e calçados, que saltou 27,9%, após quatro meses de queda.

O segmento de hiper e supermercados também voltou a crescer, com expansão de 2,3%. Esse segmento tem forte peso no varejo

Na comparação com janeiro de 2022, o varejo cresceu 2,6%, a sexta alta seguida nesta base de comparação.

Nos últimos 12 meses, a expansão é menor, de 1,3%, já que o setor apresentou queda ou estabilidade em vários meses do ano passado.

Esta é a primeira divulgação da nova série da pesquisa, que passou por atualizações na seleção da amostra de empresas, ajustes nos pesos dos produtos e das atividades, além de alterações metodológicas, para retratar mudanças econômicas da sociedade. São atualizações já previstas e implementadas periodicamente pelo IBGE.

Um dos motivos que explica o forte crescimento em janeiro é a base fraca de comparação. Em dezembro, o comércio havia recuado 2,8% ante o mês imediatamente anterior e, em novembro, havia caído 0,7%.

Isso aconteceu porque nem as ofertas de Natal nem Black Friday foram capazes de estimular o consumo. O desempenho de janeiro reflete iniciativas dos lojistas pós-período de festas, segundo o IBGE.

“É um resultado importante, porque o comércio vinha de resultados negativos ou estabilidade”, afirma Cristiano Santos, gerente da pesquisa.

