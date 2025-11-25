A- A+

VENDAS Varejo de livros registra crescimento de dois dígitos, animando o setor No acumulado do ano, os estabelecimentos já venderam 44 milhões de unidades, 4 milhões a mais do que apurado em 2024

O varejo de livros no Brasil segue sua trajetória de alta em 2025. Dados divulgados pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e pela Nielsen Book revelam que livrarias e e-commerces monitorados pelo instituto de pesquisa venderam 3,83 milhões de exemplares entre os dias 8 de setembro e 5 de outubro e faturaram R$ 197 milhões com a venda de livros. 8

Em relação ao mesmo período do ano passado, isso representa crescimento de 9,3% em número de exemplares e de 11,87% em valor.

"O crescimento de dois dígitos em valor, acima do apresentado em volume, pode indicar uma recomposição do preço médio dos livros, em relação à queda apresentada ao longo dos anos em comparação com a inflação no período - o que é uma ótima notícia para os editores de todo o País em face das perdas de margens sofridas nos últimos anos", comentou Dante Cid, presidente do SNEL, em comunicado enviado à imprensa.

Corroborando o que Dante diz, o preço médio do livro ficou 2,35% maior, finalizando o período do relatório a R$ 51,42, contra R$ 50,24 no mesmo período de 2024.

No acumulado do ano, os estabelecimentos já venderam 44 milhões de unidades, 4 milhões a mais do que apurado em 2024. O faturamento de janeiro ao início de outubro totalizou R$ 2,3 bilhões, crescimento de 9,10% nesta mesma base de comparação.

Livros de colorir

Mesmo retirando os livros de colorir, um fenômeno que marca o ano de 2025, o varejo apresenta números positivos.

No acumulado do ano, o crescimento foi de 1,45% em volume e de 5,29% em valor, já descontada a participação dos livros de colorir. "Em 2025, o mercado editorial brasileiro manteve crescimento mesmo após a saturação dos livros de colorir", observa Luiz Gaspar, diretor regional da NielsenIQ Book Brasil.

A categoria Ficção cresceu 1,16 pontos percentuais, chegando a 28% do faturamento. O Segredo Final, novo livro de Dan Brown lançado em setembro, é um dos responsáveis por este crescimento. De acordo com o levantamento da Nielsen, foram vendidas 30 mil cópias do livro no período.

A categoria Infantil e juvenil também avançou, crescendo 0,53 pontos percentuais, impulsionada por promoções e lançamentos, com três títulos entre o ranking dos 20 livros mais vendidos no período: O caderno de maldades do Scorpio 2, de Maidy Lacerda; Aliada do Vilão, de Hannah Nicole Maehrer, e As aventuras de Mike 5, de Gabriel Dearo e Manu Digilio. Em comum, os três títulos foram lançados entre agosto e setembro.

Para chegar a estes números, a Nielsen monitora a venda de produtos identificados com um ISBN, código internacional que identificam os livros, em livrarias, supermercados e e-commerces de todo o Brasil.

