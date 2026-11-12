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ESPECIAL SINDILOJAS RECIFE 85 ANOS Varejo em evolução: o impacto de Mário Mawad na vice-presidência Ao longo de 13 anos de atuação no Sindilojas Recife, empresário liderou a Estruturação de soluções digitais voltadas à eficiência operacional do comércio e à sustentabilidade financeira dos associados

A modernização do setor varejista no Recife e o fortalecimento do relacionamento com os comerciantes marcaram a trajetória de Mário Mawad na vice-presidência do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife). Formado em Administração de Empresas com pós-graduação em marketing pela Universidade de Pernambuco (UPE) e fundador da MWA Tecnologia, o empresário atua na gestão executiva da entidade desde 2013, quando assumiu a área de tecnologia a convite do presidente Fred Leal.

Ao longo de 13 anos de atuação no sindicato empresarial, que representa cerca de 10 mil empresas na capital pernambucana, Mawad liderou a estruturação de soluções digitais voltadas à eficiência operacional do comércio e à sustentabilidade financeira dos associados. A trajetória teve início na diretoria de tecnologia e evoluiu para a vice-presidência executiva há dois mandatos, mantendo o foco na aproximação do varejo.

Marcos

Entre os principais marcos da gestão está a criação do Hub de Produtos e Serviços Sindilojas Recife, uma plataforma de produtos e serviços que conecta o varejo local a soluções de parceiros estratégicos. O ecossistema abrange o projeto Telhado Verde, que viabiliza a instalação de usinas solares no teto dos estabelecimentos do Centro da cidade, reduzindo em cerca de 20% o custo com energia e garantindo a transferência de propriedade dos equipamentos aos lojistas após dez anos de contrato.

Outra ação pioneira no setor de segurança urbana é o projeto Rua Segura, implementado na Rua das Calçadas, no bairro de São José. A iniciativa funciona em modelo condominial financiado pelos próprios lojistas e conta com nove tótens de videomonitoramento e 45 câmeras ativas ao longo da via comercial.

“É um verdadeiro Big Brother. O lojista tem acesso on-line a todas as imagens, que estão integradas hoje com a Guarda Municipal do Recife. Estamos integrando também com a Polícia Militar de Pernambuco para que tudo que aconteça ali seja automaticamente visto pelas centrais e se tome algum tipo de atuação policial”, explica Mawad.

Além das soluções voltadas ao mercado, a vice-presidência promoveu a automação dos processos internos do Sindilojas Recife, otimizando a arrecadação das contribuições e o canal de atendimento às empresas filiadas. O processo envolveu a reestruturação da comunicação comercial da entidade, a adoção de novas ferramentas digitais e a modernização da própria sede física do sindicato. O gestor pontua que a curadoria das parcerias sempre priorizou o retorno sobre o investimento (ROI) dos empresários.

“A inteligência artificial e qualquer outra tecnologia só tem importância se trouxer de cara algo bastante palpável, seja numa redução de despesa na operação logística, seja no aumento de receita por captação de mais clientes e manutenção de mais clientes”, ressalta.

Modernização

Segundo o vice-presidente, o próximo passo da modernização do comércio recifense passa pelo uso amplo da inteligência artificial (IA) preditiva, automação de dados e robótica no relacionamento com os consumidores. O Sindilojas vem promovendo encontros periódicos e edições do evento pós-NRF para compartilhar com o empresariado local as tendências mundiais do setor varejista. Mawad defende que o porte reduzido dos negócios locais facilita a implementação rápida dessas tecnologias.

“No primeiro momento todo mundo diz: 'Caramba, mas eu sou pequeno, como é que vou usar inteligência artificial?'. Eu já acho o contrário. Como a tecnologia está muito barata e funcional, às vezes ser pequeno é melhor para implementar e o resultado ser maior”, concluiu o vice-presidente.

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