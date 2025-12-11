Varejo está 9,6% acima do pré-pandemia, diz IBGE; ampliado está 6,1% acima de igual período
Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados nesta quinta-feira, 11
O volume de vendas do varejo chegou a outubro em patamar 9,6% acima do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia. No varejo ampliado - que inclui as atividades de veículos, material de construção e atacado alimentício -, as vendas operam 6,1% acima do pré-pandemia.
Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados nesta quinta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Os segmentos de artigos farmacêuticos, supermercados, veículos, combustíveis e material de construção estão operando acima do patamar pré-crise sanitária.
Leia também
• Despesas Pessoais sobem 0,77% em novembro no IPCA ante alta de 0,45% em outubro
• Gasto com Transportes avança 0,22% em novembro ante alta de 0,11% em outubro no IPCA
• Gasto com Habitação sobe 0,52% em novembro no IPCA ante recuo de 0,30% em outubro
O segmento de artigos farmacêuticos opera em patamar 44,3% acima do pré-crise sanitária; supermercados, 12,0% acima; veículos, 11,6% acima; combustíveis e lubrificantes, 8,4% acima; e material de construção, 6,7% acima.
Os móveis e eletrodomésticos estão 1,0% abaixo do nível de fevereiro de 2020; outros artigos de uso pessoal e doméstico, 3,9% abaixo; equipamentos de informática e comunicação, 5,5% aquém; tec