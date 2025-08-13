A- A+

BALANÇO Varejo está em nível 9,3% acima do pré-pandemia, aponta IBGE Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados nesta quarta-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

O volume de vendas do varejo chegou a junho em patamar 9,3% acima do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia. No varejo ampliado - que inclui as atividades de veículos, material de construção e atacado alimentício -, as vendas operam 3,1% acima do pré-pandemia.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados nesta quarta-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os segmentos de artigos farmacêuticos, supermercados, veículos, combustíveis e material de construção estão operando acima do patamar pré-crise sanitária.

O segmento de artigos farmacêuticos opera em nível 39,5% acima do pré-crise sanitária; supermercados, 12,3% acima; veículos, 10,2% acima; combustíveis e lubrificantes, 5,7% acima; e material de construção, 4,9% acima.

Os móveis e eletrodomésticos estão 3,6% abaixo do nível de fevereiro de 2020; outros artigos de uso pessoal e doméstico, 3,7% abaixo; equipamentos de informática e comunicação, 10,0% aquém; tecidos, vestuário e calçados, 14,7% abaixo; e livros e papelaria, 44,7% abaixo.

Veja também