Varejo segue com promoções após Black Friday

Descontos vão até o dia 1° de dezembro, na segunda-feira chamada "Cyber Monday"

Black FridayBlack Friday - Foto: @xvector/Freepik

A Black Friday aconteceu oficialmente na última sexta-feira, 28, mas isso não significa o fim das barganhas. No Brasil, o varejo online transformou o evento em uma "Black November" prolongada, com ofertas que se estendem pelo fim de semana e até a Cyber Monday, que acontece na segunda-feira, 1º de dezembro.

Consumidores ainda podem economizar até 80% em produtos selecionados, impulsionados por cupons exclusivos e frete grátis

A data já teve bons resultados. Segundo levantamento do Itaú Unibanco, entre a zero hora e a meia-noite de sexta-feira, houve um aumento de 28,5% nas vendas em todo o Brasil, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Onde comprar com descontos?
Uma varredura rápida pelos gigantes do varejo revela promoções "legais" (reais e verificadas) que valem a pena caçar neste sábado e domingo. Foque em alertas de preço para evitar "black fraudes" e priorize compras com Pix ou cartão para mais benefícios.

