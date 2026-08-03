Vazamento de capas revela possível visual do Galaxy S26 FE; veja quando o aparelho será lançado
Os modelos foram vazados pelo portal Android Headlines
No último sábado (1º), o portal Android Headlines vazou os primeiros acessórios originais do Galaxy S26 FE, revelando o possível visual e cores do novo integrante da família S26.
As imagens vazadas são de capas de proteção para o aparelho. Nas fotos, é possível ver uma cor mais clara (Clear Magnet Case), para destacar a cor original do aparelho, e uma opção com uma construção fina de silicone (Silicone Magnetic Case).
As duas opções foram pensadas para proteger o celular no dia a dia, sem aumentar o tamanho e o peso do smartphone. Elas também possuem o anel magnético circular na parte traseira, possibilitando o alinhamento de indução com carregadores sem fio, além de garantir compatibilidade com suportes e outros acessórios.
Possível design
A partir das imagens vazadas, é possível perceber que o Galaxy S26 FE apresenta uma ilha vertical unificada para abrigar três lentres, diferente do Galaxy S25 FE, que possui sensores em anéis individuais salientes.
Ainda segundo o Android Headlines, o novo integrante da família Galaxy S26 estará disponível em pelo menos duas cores disponíveis: Cobalt Violet and Mint. No entanto, o portal acredita que, assim como seu antecessor, o dispositivo deverá apresentar mais cores no lançamento.
A expectativa é que o lançamento aconteça em 1º de setembro, durante as conferências da IFA.
A Folha de Pernambuco entrou em contato com a Samsung Brasil, que até o momento, não tem informações sobre o lançamento.