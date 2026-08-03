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Tecnologia e Games Vazamento de capas revela possível visual do Galaxy S26 FE; veja quando o aparelho será lançado Os modelos foram vazados pelo portal Android Headlines

No último sábado (1º), o portal Android Headlines vazou os primeiros acessórios originais do Galaxy S26 FE, revelando o possível visual e cores do novo integrante da família S26.

As imagens vazadas são de capas de proteção para o aparelho. Nas fotos, é possível ver uma cor mais clara (Clear Magnet Case), para destacar a cor original do aparelho, e uma opção com uma construção fina de silicone (Silicone Magnetic Case).

As duas opções foram pensadas para proteger o celular no dia a dia, sem aumentar o tamanho e o peso do smartphone. Elas também possuem o anel magnético circular na parte traseira, possibilitando o alinhamento de indução com carregadores sem fio, além de garantir compatibilidade com suportes e outros acessórios.

Possível design

A partir das imagens vazadas, é possível perceber que o Galaxy S26 FE apresenta uma ilha vertical unificada para abrigar três lentres, diferente do Galaxy S25 FE, que possui sensores em anéis individuais salientes.

Modelos de capas para os supostos novos aparelhos da Samsung | Foto: Android Headlines/Reprodução

Ainda segundo o Android Headlines, o novo integrante da família Galaxy S26 estará disponível em pelo menos duas cores disponíveis: Cobalt Violet and Mint. No entanto, o portal acredita que, assim como seu antecessor, o dispositivo deverá apresentar mais cores no lançamento.

A expectativa é que o lançamento aconteça em 1º de setembro, durante as conferências da IFA.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com a Samsung Brasil, que até o momento, não tem informações sobre o lançamento.

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