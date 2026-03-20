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CHAVES PIX Vazamento de dados em financeira Pefisa atinge 28 mil chaves Pix, diz BC Incidente expôs apenas informações cadastrais, como o nome do usuário, o CPF, o nome do banco e o número da agência e da conta

O Banco Central comunicou nesta sexta-feira (20) um vazamento de dados cadastrais de 28.203 chaves Pix sob responsabilidade da financeira Pefisa (ligada a Pernambucanas) devido a falhas pontuais da instituição. O incidente de segurança ocorreu entre 30 de agosto de 2025 e 27 de fevereiro de 2026.

O vazamento expôs apenas informações cadastrais, como o nome do usuário, o CPF, o nome do banco e o número da agência e da conta, sem dados que podem viabilizar o acesso da conta dos clientes.

"As pessoas que tiveram seus dados cadastrais obtidos a partir do incidente serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking de sua instituição de relacionamento. Nem o BC nem as instituições participantes usarão quaisquer outros meios de comunicação aos usuários afetados, tais como aplicativos de mensagens, chamadas telefônicas, SMS ou e-mail."

O BC ainda afirmou que foram adotadas as ações necessárias para a apuração detalhada do caso e que serão aplicadas as medidas sancionadoras previstas na regulação vigente.

Nesta semana, o BC também informou uma ocorrência no Ministério Público do Estado de Goiás em razão de acessos indevidos ao sistema operado pelo órgão. Nesse caso, 93 chaves Pix foram atingidas. Também não foram expostos dados sensíveis.

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