Veículos autônomos, agentes de IA e 6G: os 7 avanços tecnológicos que devemos ver em 2025

No grande esquema das coisas, 45 anos não é muito tempo. Em 1980, levava três semanas para executar um programa de computador escrito na linguagem de programação Cobol, que funcionava com cartões perfurados. Cada cartão representava uma linha de código e era necessário refazer múltiplos cartões para corrigir erros. Eventualmente, eu teria um programa funcional que fazia algo útil.

Como os tempos mudaram rapidamente na tecnologia – agora, meu telefone celular tem uma capacidade de processamento imensa em comparação com a máquina que processava aquele programa em Cobol. Com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial (IA), esse mesmo telefone é capaz de traduzir instantaneamente entre idiomas durante uma chamada ao vivo, entre muitas outras funções.

1. Agentes de IA ganham destaque

Sem surpresa, é provável que vejamos mais avanços importantes na IA. Uma área que deve ganhar força é o uso de agentes de IA. Esses são programas inteligentes que recebem objetivos de humanos e determinam as melhores maneiras de alcançá-los. Agentes podem escrever código de computador, o que pode ter um grande impacto na forma como as empresas de tecnologia operam e pode permitir que pessoas sem habilidades avançadas de programação desenvolvam programas, aplicativos ou jogos.

Também poderíamos ver fábricas de automóveis sem pessoas, operando com robôs controlados por agentes de IA. Em teoria, pedidos de hipoteca poderiam ser avaliados e aprovados por essa tecnologia. Aplicativos individuais em um smartphone poderiam ser substituídos por uma interface de agente que executa várias tarefas para o usuário.

A combinação da tecnologia de agentes com a robótica pode ser revolucionária. Estamos chegando a um ponto em que os robôs não apenas emulam as tarefas humanas, mas também raciocinam e respondem diretamente a nós.

Um dos candidatos para hospedar tecnologia de agentes de IA é o Optimus, um robô humanoide construído pela Tesla. Elon Musk afirmou que a fabricante de carros elétricos começará a usar o Optimus para tarefas dentro da empresa a partir de 2025. Ele acrescentou que o autômato poderia estar pronto para venda a outras empresas em 2026.

Os agentes são feitos sob medida para tarefas industriais, como gerenciamento de projetos. A empresa de consultoria Gartner sugere que, até 2030, cerca de 80% das tarefas de gerenciamento de projetos serão conduzidas por IA.

2. Personalização, com a ajuda da IA

Na educação, o foco tradicionalmente tem sido em programas lineares de estudo, com pontos de entrada e saída pré-determinados que duram vários anos. Imagine um curso de estudo personalizado exclusivamente para cada aluno, com base em sua experiência, habilidades e capacidades. Programas de graduação sob medida, centrados no aluno, já estão sendo explorados nos EUA com IA.

Esses programas não são apenas personalizados em relação ao conteúdo e currículo, mas também em reconhecer as necessidades especiais do aluno ou mesmo como ele se sente a qualquer momento. Isso pode incluir IA que ajusta a atividade de aprendizado e os estudos com base em quantas horas de sono a pessoa teve na noite anterior, usando dados vinculados a um smartwatch.

A educação não é a única área onde a IA pode ajudar na personalização. A consultoria Accenture sugere que empresas privadas poderão treinar seus próprios modelos de linguagem personalizados, a tecnologia por trás de chatbots de IA como o ChatGPT. Esses modelos poderiam ser treinados com dados específicos de setores empresariais, tornando-os mais eficazes para essas empresas. No entanto, para isso, essas companhias precisariam de bilhões de dados. Em 2025, veremos avanços em direção a esse objetivo.

Modelos de linguagem pequenos (SLMs – Small Language Models) estão sendo desenvolvidos para realizar tarefas precisas de forma mais eficiente. Eles não precisam ser treinados com tantos dados e exigem menos poder computacional, permitindo que sejam usados mais facilmente em dispositivos móveis, como smartphones, tablets e laptops, sem depender da computação em nuvem.

3. Rumo aos computadores quânticos práticos

Os avanços na computação quântica podem levar a máquinas capazes de resolver tarefas complexas além da capacidade da maioria dos computadores clássicos. Os pesquisadores mudaram o foco de aumentar o número de unidades básicas de processamento (qubits) para corrigir os erros que os computadores quânticos atualmente apresentam. Esse é um passo em direção a computadores quânticos práticos que oferecem vantagens reais sobre as máquinas clássicas.

4. Misturando mundos físicos e virtuais

Realidade aumentada (AR), realidade virtual (VR) e realidade mista (MR) podem ser usadas de forma mais ampla.

Realidade virtual (VR) imerge os usuários em um mundo gerado por computador.

Realidade aumentada (AR) sobrepõe elementos digitais ao mundo real, mantendo o ambiente físico visível.

Realidade mista (MR) combina diferentes formas de imersão entre o mundo físico e o virtual.

Atualmente, existem vários dispositivos de realidade imersiva que suportam essas tecnologias, como o Apple Vision Pro e o Meta Quest. Em 2025, provavelmente veremos novos produtos e aprimoramentos de empresas como Meta, Apple e outras.

5. Benefícios do blockchain

A tecnologia blockchain, que permite armazenar registros em uma rede distribuída de computadores, impactará cadeias de suprimentos e diversos setores, como saúde e finanças.

Mais transparência e rastreabilidade: produtos podem ser monitorados desde a origem até o consumidor.

Maior segurança para dados de saúde: registros médicos podem ser protegidos e compartilhados com mais eficiência.

Transações financeiras mais rápidas e baratas: pagamentos e transferências serão mais robustos e acessíveis, ampliando a inclusão financeira para quem não tem acesso a bancos.

6. A chegada das redes 6G

Teremos conectividade mais rápida com a introdução das redes 6G. O processo de padronização do 6G começará em 2025. Garantir padrões globais claros e compatibilidade entre redes será essencial para o sucesso dessa tecnologia.

7. Tecnologia mais avançada para veículos autônomos

Os veículos autônomos devem passar por vários avanços nos próximos anos. Eles são classificados em seis níveis de autonomia, de 0 (totalmente manual) a 5 (totalmente autônomo).

Os táxis autônomos que operam atualmente em cidades dos EUA, como São Francisco, estão no nível 4 – eles realizam a maioria das tarefas sem intervenção humana, mas ainda com algumas restrições.

Em 2025, veremos avanços em direção ao nível 5, no qual os veículos operam sem qualquer intervenção humana. A Mercedes aumentará a velocidade do seu sistema de direção autônoma Drive Pilot em 2025, e a Tesla está desenvolvendo seu próprio Robotaxi, que deve estar disponível antes de 2027, segundo Elon Musk.

Podemos esperar que a tecnologia realize tarefas que antes eram exclusivas dos humanos, completando trabalhos e relatando os resultados. Isso levará a maior eficiência e mudanças significativas no trabalho. Também veremos tecnologias que melhoram nosso tempo de lazer e qualidade de vida.

* Lewis Endlar é diretor do Programa de Mestrado em Gestão de Projetos e professor de Negócios, da Keele Business School, na Universidade de Keele.

* Este artigo foi republicado de The Conversation sob licença Creative Commons. Leia o original

