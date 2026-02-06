A- A+

BRASIL Veículos eletrificados respondem por 16,8% dos emplacamentos em janeiro, diz Anfavea Desse total, 35% foram carros híbridos produzidos pelas montadoras no Brasil. Veículos eletrificados montados através de CKD voltam a pagar imposto

Os veículos eletrificados responderam por 16,8% dos emplacamentos em janeiro, o maior percentual da série histórica. Desse total, 35% correspondem a veículos híbridos produzidos no Brasil, também um recorde de participação.



No ano passado, em janeiro, os emplacamentos de eletrificados correspondia a 10,3%. Foram emplacados 27 mil veículos eletrificados e 9,6 mil foram fabricados no Brasil. Os números foram divulgados nesta sexta-feira pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), que representa a montadoras instaladas no país.

— Estamos falando em janeiro um duplo recorde. Isso significa que nossos investimentos em novas tecnologias e portfolio de produtos já começa a dar resultados — disse Igor Calvet, presidente da Anfavea.

De acordo com levantamento da Bright Consulting, consultoria especializada no setor automobilístico, os carros mais vendidos em janeiro foram o BYD Dolphin Mini (2,8 mil unidades), o BYD Dolphin (15 mil) e o Geely EX2 (1,1 mil).

Os emplacamentos de importados caíram em janeiro passado, para 38 mil de 39 mil na comparação com o mesmo mês do ano passado. Mas os carros importados da China tiveram aumento nos emplacamentos, de 10,4 mil para 16,8 mil, também na comparação anual de janeiro.





Volta do imposto

Os carros chineses elétricos montados no Brasil através do sistema CKD, em que os veículos são importados totalmente desmontados (em peças) para serem montados no país de destino, voltaram a pagar imposto. O prazo de isenção de seis meses dado pelo governo federal terminou no último dia 31 de janeiro e não houve prorrogação. Assim, o regime de cotas com isenção (ou tarifas reduzidas) para importação de veículos foi encerrado.

O governo atendeu a um pedido da fabricante chinesa BYD, que iniciou a montagem local de seus veículos na fábrica de Camaçari, na Bahia, no ano passado. Com isso, esses veículos voltam a fazer parte do cronograma de elevação tarifária para carros elétricos e híbridos importados, que deve chegar à alíquota de 35% a partir de janeiro de 2027.

Calvet comemorou o fim do imposto e a não prorrogação dessa medida. Ele disse que isso vai estimular a produção nacional.

— Estamos no caminho de internalizar e sofisticar a nossa produção e gerar emprego aqui. Se em algum momento alguma montadora voltar a pleitear a volta de cotas, a Anfavea vai manter a mesma posição, que é em defesa da produção nacional — afirmou o presidente da Anfavea, observando que não tem notícia de novo pedido de isenção e que o percentual de veículos montados com CKDs ou SKDs no Brasil é muito pequeno.

Atualmente, a alíquota de importação atual (vigente desde julho de 2025) para carros elétricos (BEV) é de 25%. Para veículos híbridos (HEV), a taxa é de 30%, e para híbridos plug-in (PHEV), é de 28%.

Vendas e produção

No primeiro mês do ano, foram licenciados 170,5 mil veículos no país, leve queda de 0,4% em relação ao mesmo mês de 2025. Os automóveis, segmento de maior volume, registraram crescimento de 1,4% na comparação anual, enquanto os comerciais leves avançaram 3%.

Já as vendas de ônibus recuaram 33,9% em janeiro enquanto as de caminhões caíram 31,5%, na comparação anual. Para estimular o setor, o governo criou o programa Move Brasil e apenas um mês após o lançamento do programa, o BNDES aprovou R$ 1,3 bilhão em financiamentos para renovação de frota. A Anfavea espera que as vendas de caminhões se recuperem nos próximos meses, como reflexo desse programa.

A produção totalizou 159,6 mil unidades em janeiro, queda de 12% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. A Anfavea observa, enretanto, que janeiro de 2025 registrou um volume de produção elevado e atípico para o período, o maior dos últimos seis anos, ampliando a base de comparação.

No mercado externo, as exportações de automóveis registraram queda de 18,3% em relação a janeiro de 2025, influenciadas principalmente pela retração de 5% nos embarques para a Argentina.

