A- A+

LULA Veja como será a reunião no Panamá com Lula e outros líderes latino-americanos Evento do CAF chefes de Estado e empresários para discutir integração regional, comércio e segurança em meio a pressões dos EUA e à volta de líderes conservadores no Chile e na Bolívia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, outros importantes líderes regionais e centenas de empresários participam a partir de amanhã do Fórum Econômico Internacional do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF), na Cidade do Panamá. O evento pretende ser uma versão do Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, e acontece em meio a pressões de Donald Trump sobre a região.

— Existe uma expectativa grande de que se possa consolidar esse fórum como um âmbito de discussão regional. Não é uma alternativa, mas uma complementação importante a Davos — diz o embaixador Alexandre Peña Ghisleni, diretor do Departamento de Política Econômica, Financeira e Serviços do Itamaraty.

São esperados representantes de 300 empresas exportadoras da região e de 150 compradores internacionais, provenientes de países como EUA, China, Alemanha, Itália, Japão, Coreia do Sul e Índia, para a rodada de negócios prevista para os dias 29 e 30.

Além de Lula e do presidente panamenho, José Raúl Mulino, participarão os presidentes da Bolívia, Rodrigo Paz; do Equador, Daniel Noboa; e o presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, entre outros chefes de Estado. Será o primeiro encontro presencial de Lula com os recém-eleitos Paz e Kast, conservadores que sucedem respectivamente a Luis Arce (Bolívia) e Gabriel Boric (Chile), ambos de esquerda.





A postura de Trump e a situação da Venezuela devem dominar as conversas fora da agenda oficial.

— É interessante que o fórum aconteça no Panamá, que foi o primeiro alvo de Trump na América Latina com a ameaça de retomada do canal — diz Lucas Souza Martins, professor de relações internacionais e pesquisador da Temple University, nos EUA.

A agenda de Lula, que ontem conversou com Trump e deverá visitar Washington no mês que vem, inclui uma visita ao Canal do Panamá. Segundo o Itamaraty, o Brasil é o 15 maior usuário do canal, por onde passam 7 milhões de toneladas de exportações brasileiras todos os anos. Recentemente, o Brasil aderiu ao Protocolo do Tratado sobre a Neutralidade do Canal do Panamá, que ainda depende de ratificação pelo Congresso. O texto prevê que o canal deve ser aberto, seguro e neutro para todos os navios civis e militares.

— Isso é muito importante para a liberdade de navegação e de comércio — diz Gisela Padovan, secretária de América Latina e Caribe do Itamaraty.

A expectativa da diretora de Projetos do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), Fernanda Cimini, que estará no evento, é sobre a resposta dos líderes da região ao risco de ruptura no sistema de regras internacionais:

— A pergunta é se entendemos que estamos no contexto de rivalidade, que a América Latina precisa se posicionar para não ser só uma zona de influência americana.

Crime organizado

Ela chama a atenção para a discussão sobre violência e crime organizado e o impacto na economia da região:

— O crime organizado afeta o investimento, a previsibilidade, a política e a democracia — diz ela, lembrando que o problema também é uma das razões alegadas por Trump para justificar intervenções dos EUA. — Ele não fala em comunismo, fala em luta contra o tráfico.

Na agenda bilateral, Lula deve assinar o Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos com o Panamá. O tratado estabelece regras para a proteção de investimentos. O país centro-americano é atualmente o sétimo maior destino de investimentos de empresas brasileiras, com um estoque de quase US$ 9,5 bilhões, segundo Gisela Padovan.

O Fórum Econômico Internacional América Latina e Caribe é realizado pelo CAF e tem parceria de mídia do GLOBO e do Valor Econômico.

Veja também