ECONOMIA POPULAR Veja dicas de utilitários para comprar na Estação Central do Recife Local é repleto de comércios dos mais variados tipos

São quase 40 mil pessoas que passam pela Estação Central do Recife, todos os dias. Através dela, os passageiros têm acesso aos municípios de Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes e São Lourenço da Mata, através das 36 linhas. Durante o trajeto, seja para o trabalho ou na volta pra casa, existe a possibilidade de otimização do tempo no que se refere à compra de utilitários para uso pessoal ou doméstico.

Devido à atuação de comerciantes nesses locais, a possibilidade de achar o item desejado nas estações crescem, tornando as paradas em verdadeiros shoppings a céu aberto. Lojas de roupas, perfumaria e tecnologia ajudam os passageiros nessa missão de resolver várias possibilidades em meio a correria diária.

A Folha de Pernambuco separou uma lista de utilitários com preços acessíveis e que você pode encontrar na Estação Central do Recife, no bairro de São José, centro da capital pernambucana.

1 - Garrafa plástica

A garrafinha plástica pode ser uma aliada a quem viaja ou volta para casa. A Storetock é uma revendedora autorizadas de recipientes apropriados para alimentos e líquidos, como garrafas d'água, potes para bolo, raspador de verduras e muito mais. O funcionamento é das 7h às 19h, de segunda a sexta, e do meio-dia às 15h, aos sábados. No Instagram da loja, no @storetock.br, é possível ver ofertas como a garrafa plástica de 310ml que custa R$ 33 ou como o polvilhador de R$ 150. É possível dividir o valor em até três vezes sem juros em qualquer cartão e a loja também aceita PIX.

Storestock, na Estação Central do Recife | Foto: Clarice Melo

2 - Tecnologia

Na Marcos Cell, a tecnologia é a grande rainha do espaço. A loja dispõe de fones de ouvido, caixas de som Bluetooth, películas para diversos modelos de celular, maquinetas de cartão de crédito e até máquinas de cortar cabelo. O estabelecimento abre das 5h as 19h, de segunda a sábado. O WhatsApp da loja é o (81) 9. 9744-6393. Os consertos podem ser feitos em aparelhos das mais variadas marcas como Samsung, Motorola, Xiaomi e LG e o pagamento pode ser feito em espécie, cartão ou PIX.

Na Marcos Cell tem itens para diversos modelos de celulares | Foto: Clarice Melo/ Folha de Pernambuco

3 - Moda

Outra opção de utilidades na Estação Central do Recife é a Tereza Modas. A loja funciona há dois anos no local e as peças variam de R$ 20 a R$ 60, sendo elas em conjuntos, vestidos, pantacor e macacões. A franquia abre das 9h às 19h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 16h, aos sábados. O Instagram da loja é o @terezamodaspe.

Tereza Modas fica perto da entrada da Estação Central do Recife | Foto: Clarice Melo/ Folha de Pernambuco

4 - Perfumaria

Ainda na estrutura da Estação Central do Recife, é possível encontrar itens de perfumaria. A responsável pelas fragrâncias a partir de R$ 49,90 é a loja francesa Touti, que oferece mais de 80 opções de perfumes aos clientes. O estabelecimento comercial abre das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 13h, aos sábados. A Touti também trabalha com pacotes. Quem deseja comprar três perfumes, vai ter que pagar R$ 129,90. Seis fragrâncias custam R$ 254,90 e dez ficam por R$ 349,90.

Loja Touti fica perto da rampa que conduz à plataforma do metrô | Foto: Folha de Pernambuco

