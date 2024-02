Veja fotos da casa "mais cara dos Estados Unidos" colocada à venda por R$ 1,5 bilhão, na Flórida

A- A+

A casa mais cara dos Estados Unidos está à venda. Pertencente a família de um magnata das finanças, a propriedade, que se trata de um verdadeiro complexo residencial à beira mar, fica localizada em uma península no bairro de Port Royal, na cidade de Naples. De acordo com o jornal Wall Street Journal, o valor pedido pelo imóvel é US$ 295 milhões, o equivalente a quase R$ 1, 5 bilhão.

O americano John Donahue, um dos fundadores da gestora de investimentos Federated Investors, comprou o terreno, conhecido como Gordon Pointe, em 1985, por apenas US$ 1 milhão. Nos anos seguintes, ele construiu três mansões para atender as necessidades de sua família. Ele morreu aos 92 anos em 2017.

A primeira residência construída no local tem seis quartos e uma piscina coberta. Outras duas casas menores foram erguidas entre 1990 e 2013 dentro da propriedade, que tem cerca de 500 metros de praia e um deque para iate.

Veja abaixo o complexo residencial familiar em imagens divulgadas pela imobiliária Coldwell Banker Realty’s Dawn McKenna Group:

O preço elevado da propriedade leva em conta o tamanho do local, a localização e a raridade de se encontrar um imóvel dessas características no mercado imobiliário da Flórida, de acordo com a empresa.

Além da extensa família de Donahue, composta de 13 filhos e mais de 80 netos, a casa também já recebeu visitantes ilustres, como o ex-presidente americano George H.W. Bush e a sua então primeira-dama Barbara Bush.

A propriedade, no entanto, é só uma parte do que Donahue deixou para os filhos na região: a família é dona de 243 mil m² na área. A casa à venda representa apenas 36,4 mil m² quadrados desse total.

Atualmente, o título de casa mais cara dos Estados Unidos pertence à cobertura comprada pelo magnata Ken Griffin em Manhattan, Nova York. Ele desembolsou US$ 238 milhões, segundo o Wall Street Journal, para adquirir o imóvel.

Veja também

brasil Inflação de janeiro fica em 0,42%, pressionada pela alta dos alimentos