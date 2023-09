Veja lista das 10 cidades escolhidas por quem tem fortuna de mais de US$ 30 milhões

A- A+

Dos oito bilhões de humanos na Terra, 395 mil estão no estrato social de “ultrarricos”, o equivalente a 0,005% da população global. São pessoas com patrimônio líquido superior a US$ 30 milhões. O dado faz parte do relatório Wealth-X 2023 World Ultra Wealth, que analisa dados sobre a parcela mais afortunada da população.

Segundo o documento, em 2022, o grupo detinha, junto, um patrimônio de US$ 45 bilhões. Desse montante, 24% pertencem a bilionários, que compõem 1% da parcela de mais ricos do mundo.

A pesquisa mostra que 15% do grupo analisado pela Wealth-X 2023 World Ultra Wealth vivem em dez cidades, metade delas nos Estados Unidos. Outras duas metrópoles preferidas pelos ultrarricos estão na Europa. As outras três estão no continente asiático, que tem a cidade que lidera o topo da lista.

Confira quais são as dez cidades onde mais vivem os ultrarricos no mundo:

10. Washington (EUA)

População de ultrarricos (2022): 3.465

Porcentagem de riqueza perdida ou ganha em 2021: +0,1%

9. Tóquio (Japão)

População de ultrarricos (2022): 3.710

Porcentagem de riqueza perdida ou ganha em 2021: -27%

8. Paris (França)

População de ultrarricos (2022): 3.995

Porcentagem de riqueza perdida ou ganha em 2021: -18,1%

7. Singapura (Singapura)

População de ultrarricos (2022): 4,160

Porcentagem de riqueza perdida ou ganha em 2021: +13,4%

6. Chicago (EUA)

População de ultrarricos (2022): 4,235

Porcentagem de riqueza perdida ou ganha em 2021: +3,8%

5. São Francisco (EUA)

População de ultrarricos (2022): 4,385

Porcentagem de riqueza perdida ou ganha em 2021: +0,5%

4. Los Angeles (EUA)

População de ultrarricos (2022): 6,205

Porcentagem de riqueza perdida ou ganha em 2021: +1%

3. Londres (EUA)

População de ultrarricos (2022):6,370

Porcentagem de riqueza perdida ou ganha em 2021: -3,6%

2. Nova Iorque (EUA)

População de ultrarricos (2022):11,845

Porcentagem de riqueza perdida ou ganha em 2021: -2,3%

1. Hong Kong

População de ultrarricos (2022):12,615

Porcentagem de riqueza perdida ou ganha em 2021: -23%

