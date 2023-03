A- A+

Páscoa Veja novas tendências e dicas para ganhar mais com a Páscoa A expectativa para esse ano é superar as vendas de 2022, quando o lucro chegou a R$ 2 bilhões no Brasil, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)

A doçura da Páscoa acabou se tornando um ícone da data religiosa. E para os donos de negócios que trabalham com o setor de doces e chocolates, esse é o momento mais importante do ano para lançar produtos, aumentar o faturamento, atender grandes demandas e fidelizar os clientes. E 2023 promete. A expectativa é superar as vendas do ano anterior, quando o lucro chegou a R$ 2 bilhões no Brasil, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Por isso, neste período onde há um grande potencial de venda, é preciso criar estratégias e aproveitar o que o mercado oferece.

De acordo com o analista do Sebrae-PE, Arthur Tavares, os empreendedores que estão em busca de lucro precisam se atentar às tendências. “O mais importante é pensar fora da caixa e sair do tradicional. Pensar em agregar valor com outros itens complementares, como encomendas personalizadas, em que o cliente pode montar seu próprio ovo. Estudar e ficar por dentro de tendências, sabores e técnicas dos ovos. Isso pode ser decisivo e estratégico para chamar atenção do cliente”, aconselha.

O diferencial dos empreendedores em relação às grandes indústrias é principalmente a personalização. O setor industrial normalmente trabalha com produção em massa, o que acaba resultando em produtos impessoais. Os pequenos empreendedores podem aproveitar essa oportunidade para vender produtos personalizados e com a cara do cliente, desde a escolha da casca do ovo, passando pelos recheios e também pelos complementos.

A empreendedora da Confeiteira Algo Doce, Beatriz Barbosa, que produz ovos de páscoa há 8 anos na sua casa, explica que sempre estuda o que os clientes mais procuram naquele determinado ano. “Ano passado estava muito na moda os bentôs, então, investi e vendi bastante os ovos com o desenho do biscoitinho florks, mas este ano já não é muito pedido, então, nós sempre temos que estar por dentro dos produtos que são novidades naquele ano. Já agora, vamos trazer ovo de páscoa de bolo de rolo, acho que vai ser nossa grande inovação”, afirma.

Tempo de recuperação

O setor está se recuperando dos prejuízos causados em 2020 com a pandemia da Covid-19, que teve um impacto significativo após o fechamento do comércio. Algumas pessoas se reinventaram e começaram a se arriscar na área ainda durante a pandemia, porém, perceberam que podiam fazer da doceria uma renda principal. Ainda no ano de 2022, a demanda já havia voltado a ser a mesma de 2019, pré-pandemia.

Sobre as expectativas para a data, Beatriz revela que está ansiosa e já investiu cerca de 30% a mais em embalagens para os ovos em comparação com o ano anterior. “Ano passado eu produzi mais de 150 embalagens de ovos de páscoa. Cada embalagem tem de 2 a 3 ovos. E este ano acredito que vai ser melhor ainda, pois vou abrir meu espaço físico. A demanda deve aumentar até pela visibilidade das pessoas que passarem e olharem os produtos na loja”, ressalta a confeiteira. Ela também destaca que durante o ano já tem uma pessoa fixa ajudando nas vendas, mas que especialmente neste período geralmente contrata cerca de 3 pessoas para suprir a procura.

Cardápio especial

Definir o cardápio e ter um específico para a comemoração também deve ser uma prioridade. Escolhendo um cardápio mais dinâmico, facilita a compra de insumos, produção, armazenamento, divulgação e até a logística. A definição dos produtos deve seguir as tendências de consumo do mercado e observar também o histórico de vendas do próprio empreendimento, por exemplo, os produtos que os clientes pedem mais. Coloque informações como: sabores, tamanhos e pesos dos produtos, além dos contatos, canais de venda, forma de pagamento e precificar.

Annie Cavalcanti, proprietária da doceria Annie Cake Shop, a qual tem três unidades espalhadas pela Região Metropolitana do Recife, está otimista. “Datas comemorativas são os eventos em que a gente mais se destaca e onde tem o maior pico de demandas em todas as nossas unidades. Minhas expectativas estão altas, acabou o Carnaval e o pessoal já iniciou o foco na Páscoa, já estamos até recebendo mensagens no whatsapp e direct do instagram sobre quando vai ser lançado o cardápio de Páscoa. No ano passado, não sentimos tanta antecedência assim. E olhe que nosso recorde de ovos foi em 2022. Foram mil ovos produzidos e vendidos em nossas lojas”, ressalta.

Ela ainda dá um spoiler sobre o cardápio 2023. “Este ano a gente vai estar trazendo todos os sabores novos de ovos. São sabores que a gente nunca trabalhou nos anos anteriores e talvez a grande surpresa seja para os pequenos. Sempre focamos na parte adulta, nos ovos mais elaborados, mas agora criamos um ovo infantil que vai chamar bastante atenção”,diz.

Planejar é preciso

Annie explica que começa o planejamento para a época em dezembro, já que a demanda extrapola o normal. Ela junta a equipe que tem em média 100 colaboradores, contando com todas as unidades e discute os sabores que vão ser tendências do ano, qual modelo vai inovar, o que vai trazer de diferente com as filmagens e campanha para atrair engajamento nas redes sociais.

Para ela tem todo um ‘teatro’ para não se lançar de qualquer forma e estar preparada.

Segundo o analista do Sebrae, é importante essa divulgação nos canais de comunicação. A famosa frase “quem não é visto, não é lembrado” domina. A utilização de redes sociais, especialmente o instagram, é quase lei. Um perfil bonito, com boas fotos e informações claras ajudam na escolha do cliente. O atendimento na internet é tudo. E para cada canal existe uma forma adequada de lidar. Por isso, organização e planejamento são essenciais.



O destaque vem justamente pela valorização do tempo que os produtos levam para serem produzidos, pelo sabor, dedicação e a atenção aos detalhes fornecidos durante a fabricação, como também pelo preço, que muitas vezes se iguala ou é menor que os produzidos em escala industrial e comercializados em supermercados.



A precificação tem que ser feita para não correr o risco de sair no prejuízo. Precisa começar definindo bem os preços que vai cobrar em cada produto. E para calcular tem que conhecer bem o ninho dos clientes. Ficar atento também no preço dos concorrentes. O analista dá a dica de construir uma ficha técnica de todos os produtos, calcular os custos de produção e conhecer a margem de contribuição de cada item.



O ideal é continuar se reinventando. Abraçar também a oportunidade que o mercado de alimentos saudáveis oferece, e embutir produtos com menos açúcar na composição, ou funcionais com probióticos. Assim, pensando em todo tipo de público. Muitas pessoas seguem dietas regradas e apresentam um grande potencial de compra por produtos menos calóricos e gostosos. Os ovos feitos com chocolate acima de 50% de cacau, zero lactose ou com mistura de Whey Protein, são uma boa opção para oferecer a esse público fitness. Também há a possibilidade de explorar o uso de frutas, como morango e uva, que possuem poucas calorias e além de saudáveis são agradáveis para decoração.

Veja também

Plataformas Cidade suíça limita o aluguel de imóveis para turismo