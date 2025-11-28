Sex, 28 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta28/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PROMOÇÃO

Veja orientações para evitar golpes e outros problemas na Black Friday

Lojas online estão cheias de ofertas nesta sexta-feira (28)

Reportar Erro
Veja orientações para evitar golpes e outros problemas na Black FridayVeja orientações para evitar golpes e outros problemas na Black Friday - Foto: Pixabay

Por conta da Black Friday, marcada para esta sexta-feira, 28, as lojas online estão cheias de promessas de ofertas. Contudo, devido à maior movimentação do comércio durante a data, o consumidor pode enfrentar problemas e até mesmo tentativas de golpes durante as compras pela internet. Há diversos cuidados que podem ser tomados pelos consumidores para se prevenir durante as compras online, indicados por especialistas e pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).

Acompanhar o preço dos produtos com antecedência ou utilizar sites que permitem ver as variações nos preços nos últimos meses são boas ideias para evitar cair em "descontos falsos" - quando uma empresa diz que abaixou o preço sem diminuir realmente, ou quando a loja subiu o preço antes para voltar ao valor normal na sequência e afirmar que houve desconto.

Comparar preços entre diferentes lojas também é fundamental. Preços muito abaixo do padrão devem levantar desconfiança, principalmente no caso de lojas sem histórico comprovado. Também é igualmente importante garantir que o site do qual se compra é confiável. Para verificar se um site desconhecido é seguro, a recomendação é reunir o máximo de informações da página, conferir se há um CPNJ, verificar o CNPJ no site da Receita Federal, buscar o endereço e verificar se ele existe.

Leia também

• Black Friday: ansiedade com compras pode levar à oniomania; entenda o transtorno

• Corrida por descontos em TVs movimenta Black Friday; entenda as tecnologias antes de comprar

• Black Friday: pesquisa do Google mostra que 10% dos consumidores já utilizam IA nas compras

É possível também pesquisar a reputação da página em sites como o Reclame Aqui ou o consumidor.gov.br, por exemplo. O Procon-SP também disponibiliza uma lista de sites de empresas que são más fornecedoras e devem ser evitadas.

Quanto ao método de pagamento, é mais seguro utilizar cartão de crédito ou intermediadores reconhecidos (como plataformas de pagamento seguras). Por outro lado, para pagamentos realizados com o Pix pode ser mais difícil de obter reembolso. Por isso, é necessário desconfiar de lojas que aceitam apenas Pix ou transferência.

No caso de compra de equipamentos eletrônicos como celulares, roteadores e repetidores Wi-Fi, fones Bluetooth, smartwatches e outros, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) recomenda que o consumidor verifique se o equipamento é homologado, ou seja, se possui o selo que ela fornece.

A agência indica que é necessário se certificar de que não está adquirindo aparelhos clandestinos, frequentemente vendidos de forma massiva durante promoções agressivas. Produtos desse tipo podem causar choques elétricos, incêndios ou superaquecimento; prejudicar o funcionamento de redes móveis, Wi-Fi ou Bluetooth; comprometer a privacidade e expor dados do usuário; além de apresentar desempenho muito inferior ao esperado.

Veja a seguir orientações para compras online na Black Friday

Reportar Erro

Veja também

Newsletter