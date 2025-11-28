A- A+

PROMOÇÃO Veja orientações para evitar golpes e outros problemas na Black Friday Lojas online estão cheias de ofertas nesta sexta-feira (28)

Por conta da Black Friday, marcada para esta sexta-feira, 28, as lojas online estão cheias de promessas de ofertas. Contudo, devido à maior movimentação do comércio durante a data, o consumidor pode enfrentar problemas e até mesmo tentativas de golpes durante as compras pela internet. Há diversos cuidados que podem ser tomados pelos consumidores para se prevenir durante as compras online, indicados por especialistas e pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).

Acompanhar o preço dos produtos com antecedência ou utilizar sites que permitem ver as variações nos preços nos últimos meses são boas ideias para evitar cair em "descontos falsos" - quando uma empresa diz que abaixou o preço sem diminuir realmente, ou quando a loja subiu o preço antes para voltar ao valor normal na sequência e afirmar que houve desconto.

Comparar preços entre diferentes lojas também é fundamental. Preços muito abaixo do padrão devem levantar desconfiança, principalmente no caso de lojas sem histórico comprovado. Também é igualmente importante garantir que o site do qual se compra é confiável. Para verificar se um site desconhecido é seguro, a recomendação é reunir o máximo de informações da página, conferir se há um CPNJ, verificar o CNPJ no site da Receita Federal, buscar o endereço e verificar se ele existe.

É possível também pesquisar a reputação da página em sites como o Reclame Aqui ou o consumidor.gov.br, por exemplo. O Procon-SP também disponibiliza uma lista de sites de empresas que são más fornecedoras e devem ser evitadas.

Quanto ao método de pagamento, é mais seguro utilizar cartão de crédito ou intermediadores reconhecidos (como plataformas de pagamento seguras). Por outro lado, para pagamentos realizados com o Pix pode ser mais difícil de obter reembolso. Por isso, é necessário desconfiar de lojas que aceitam apenas Pix ou transferência.

No caso de compra de equipamentos eletrônicos como celulares, roteadores e repetidores Wi-Fi, fones Bluetooth, smartwatches e outros, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) recomenda que o consumidor verifique se o equipamento é homologado, ou seja, se possui o selo que ela fornece.

A agência indica que é necessário se certificar de que não está adquirindo aparelhos clandestinos, frequentemente vendidos de forma massiva durante promoções agressivas. Produtos desse tipo podem causar choques elétricos, incêndios ou superaquecimento; prejudicar o funcionamento de redes móveis, Wi-Fi ou Bluetooth; comprometer a privacidade e expor dados do usuário; além de apresentar desempenho muito inferior ao esperado.

Veja a seguir orientações para compras online na Black Friday

Acompanhe oscilações de preço do produto, para verificar se desconto é real;

Use buscadores e sites que mostram o histórico de preços;

Desconfie de preços muito baixos;

Compare o preço do produto em sites diferentes e de confiança;

Desconfie de sites que não informam o custo de entrega até a etapa final do pagamento;

Consulte avaliações no portal consumidor.gov.br e em sites de reclamações;

No caso de eletrônicos, verifique se o equipamento é homologado com o selo da Anatel;

Não clique em links de ofertas recebidos por e-mail, redes sociais, WhatsApp ou mensagens de texto;

Cheque a lista de sites a serem evitados segundo o Procon-SP;

Use antivírus;

Se certifique de acessar sites corretos das lojas, digitando o link, ou usando aplicativos oficiais dos estabelecimentos;

Não use redes Wi-Fi públicas;

Use senhas diferentes para logins nos diversos sites;

Em sites desconhecidos, verifique informações como CNPJ e endereço da loja, além de pesquisar a reputação;

Desconfie de lojas que aceitam apenas Pix ou transferência;

Confira o valor total da compra, incluindo o frete e eventuais taxas;

Avalie se o prazo de entrega e o valor cobrado fazem sentido para sua região;

Antes de parcelar, verifique se os juros estão informados e se o valor total cabe no seu orçamento;

Utilize carteiras digitais ou cartão de crédito virtual para pagamentos;

Faça uma lista de compras para evitar a compra por impulso.

