chuvas no RS Veja os concursos públicos que já foram adiados por causa das chuvas no Rio Grande do Sul As novas datas ainda não foram definidas e devem depender da normalização da situação no estado

O Banco Central anunciou ontem que decidiu adiar o concurso público para o preenchimento de 100 vagas por causa das chuvas que assolam o Rio Grande do Sul. Ainda não há uma data definida para a aplicação das provas, o que deve acontecer quando a situação no estado começar a se normalizar.

São 1.100 inscritos no Rio Grande do Sul, cerca de 3% dos mais de 38 mil candidatos. O adiamento não trará nenhum impacto financeiro para o Banco Central.

O anúncio de ontem somou-se ao de outros certames que foram adiados por conta da situação no Rio Grande do Sul.

O primeiro foi o Concurso Nacional Unificado, que seria realizado no último dia 5. Mais de 2 milhões de candidatos se inscreveram para concorrer a uma das 6.640 vagas para o funcionalismo com salários iniciais que variavam entre R$ 4 mil a R$ 23 mil. Segundo a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, o concurso deve acontecer no segundo semestre.

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) também decidiu adiar as provas do concurso para os cargos de Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade e Analista Executivo em Metrologia e Qualidade, que ocorreriam no próximo dia 12 de maio.

"Conforme previsto no edital do concurso, a cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, é uma das localidades de realização de provas. Diante da calamidade recém instaurada, e dada a impossibilidade de aplicação dos exames neste momento na região afetada, fez-se imperiosa a decisão pelo adiamento das fases do certame. As novas datas serão oportunamente divulgadas", disse o instituto em nota.





A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Fundação Getulio Vargas (FGV) comunicaram ontem o adiamento da aplicação das provas agendadas para o dia 26 de maio em todo país.

"Ressalta-se que o objetivo essencial é garantir a segurança plena de todos os candidatos e profissionais envolvidos na aplicação da prova", diz a autarquia em nota.

A prova para os candidatos que concorrem às 60 vagas, com remuneração inicial de R$ 20.924,80, será remarcada para dia 23 de junho.

Já a Caixa Econômica Federal anunciou ontem que está avaliando adiar o concurso marcado para o dia 26 devido à calamidade no Rio Grande do Sul. A Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) enviou um ofício ao banco solicitando o adiamento com o argumento de que os gaúchos estão impossibilitados de continuar a preparação para a prova.

Oficialmente, o banco afirma que avalia a situação e que não há nenhuma decisão, mas internamente a sinalização é de anuência ao pleito.

Cerca de 1,2 milhão de pessoas concorrerão a 4 mil vagas ofertadas para cargos de técnico bancário e na área de tecnologia. Conforme o edital, os aprovados serão convocados a partir de agosto deste ano. Os salários variam entre R$ 3.762 a R$ 14.915.

