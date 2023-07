A- A+

Férias Veja os destinos mais procurados pelos brasileiros para as férias de julho Cidades europeias crescem na preferência dos turistas; número de viajantes para Roma cresceu 25% na comparação com 2022

A temporada de férias aqueceu a demanda por viagens ao exterior: as reservas para destinos internacionais, de janeiro a março, representavam 58% do total na CVC. No mesmo período em 2022, a taxa era de 49%.

Especialistas dizem que a Europa tem ganhado espaço entre os turistas, deixando para trás destinos consolidados, como Miami, voltados ao turismo de consumo e entretenimento. Confira os destinos mais procurados.

Cidades estrangeiras mais procuradas pelos clientes da CVC:

Buenos Aires

Orlando

Lisboa

Santiago

Punta Cana

Paris

Miami

Roma

Bariloche

Madri

