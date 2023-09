A- A+

tec Veja os detalhes do novo iPhone 15 que a Apple vai apresentar na próxima terça-feira (12) Agência revela, em primeira mão, os lançamentos para o smartphone que a big tech vai mostrar na Califórnia, como as novas cores, câmeras, bateria e design

O lançamento do novo produto mais importante do ano da Apple começa na próxima terça-feira, quando a empresa apresentará o iPhone 15.



Mantendo o padrão habitual dos últimos anos, a Apple planeja lançar quatro modelos: o iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e o que será chamado de 15 Pro Max (não Ultra como alguns especularam).



Veja os detalhes dos lançamentos:

Novo design

Os iPhone 15 e 15 Plus serão os modelos básicos, com laterais de alumínio e parte traseira de vidro como o iPhone 14 e 14 Plus. Enquanto isso, os dois iPhones de última geração apresentarão um novo design que muda o material lateral de aço inoxidável para titânio.

Telas maiores

O iPhone 15 e 15 Plus continuarão a usar telas de 6,1 e 6,7 polegadas, mas as telas do iPhone 15 Pro e Pro Max parecerão um pouco maiores. O visual faz parte de uma mudança nos modelos profissionais: as bordas ao redor da tela serão cerca de um terço mais finas.

Uso de titânio no lugar de aço

O titânio nos telefones Pro tem uma aparência escovada e substitui o aço sujeito a impressões digitais usado desde a linha iPhone X. Pessoas com conhecimento dos novos dispositivos dizem que a mudança para o titânio torna o telefone mais durável e cerca de 10% mais leve. Os dispositivos manterão a parte traseira de vidro fosco dos modelos atuais, mas as bordas que conectam a lateral e a frontal agora são menos nítidas do que antes.



Alertas

Embora os telefones não Pro se pareçam principalmente com os modelos atuais, eles receberão uma grande mudança visual: a Ilha Dinâmica, uma interface que foi adicionada pela primeira vez aos modelos do iPhone 14 Pro no ano passado. Ele permite que os usuários vejam alertas em uma área na parte superior da tela.

Mais rápidos

Os telefones de última geração terão uma vantagem de desempenho, seguindo a abordagem da Apple nos últimos anos. Os modelos Pro deste ano receberão um chip A17 mais rápido baseado no novo processo de produção de 3 nanômetros e memória adicional. O processador tornará esses modelos mais rápidos, mas as maiores melhorias são a economia de bateria. O iPhone 15 e 15 Plus terão o chip A16 mais lento dos telefones Pro do ano passado.

Câmera melhor

Os modelos regulares do iPhone terão uma melhoria significativa na câmera, passando de um sensor de câmera principal de 12 megapixels para uma versão de 48 megapixels. Isso corresponde à resolução da câmera principal do iPhone 14 Pro do ano passado.

Os modelos do iPhone 15 Pro continuarão a ter três câmeras, incluindo um sensor de 48 megapixels. Existem novas lentes telefoto e ultralargas com mais megapixels do que os sensores Pro do ano passado, e a empresa está planejando apresentar as melhorias como as principais adições aos telefones deste ano. A maior atualização de câmera virá exclusivamente para o iPhone 15 Pro Max: um sistema telefoto atualizado com recursos aprimorados de zoom de hardware. Isso dobrará a capacidade do iPhone de ampliar imagens – com a própria lente física, em vez de software – de uma ampliação de 3X para cerca de 6X.

Localização melhor

Todos os novos iPhones receberão um semicondutor de banda ultralarga “U2”, o primeiro novo chip UWB da Apple desde que o U1 foi lançado no iPhone 11 Pro em 2019. Espera-se que o novo componente melhore os recursos de localização, tornando-o tão acessível para pessoas e dispositivos. pode ser rastreado com mais precisão no aplicativo Find My. A Apple planeja adicionar este chip às próximas versões de todos os seus principais produtos.

Carregamento mais rápido

Os quatro novos modelos também mudarão de Lightning para USB-C para carregamento com fio e transferência de dados, mas maiores velocidades de transferência serão reservadas apenas para os modelos Pro. Todos os telefones ganharão carregamento sem fio mais rápido.

Botão de toque com mais funcionalidades

Os telefones Pro substituirão o botão de toque/mudo pela primeira vez desde que o recurso foi lançado com o iPhone original em 2007. O botão está se tornando um “botão de ação” que pode ser personalizado para lidar com uma variedade de funções, incluindo silenciar o telefone, ativar o modo foco, abrir a lanterna, iniciar a câmera, iniciar uma gravação de voz, abrir os atalhos do Siri, puxar a lupa digital e abrir as configurações de acessibilidade.

Chassi renovado

O interior dos modelos do iPhone 15 Pro foi redesenhado para combinar com o chassi de alumínio renovado do iPhone 14 normal. Essa revisão torna o telefone mais fácil de reparar.

Novas cores

A Apple tem algumas novas cores na manga para ambas as linhas telefônicas. Os modelos regulares virão nas cores rosa, preto, branco, azul e amarelo, enquanto os telefones Pro virão nas cores cinza, preto, azul escuro e branco. A empresa também está descontinuando os estojos de couro em favor de um material mais ecológico.

