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GREVE GERAL Veja os voos afetados entre Brasil e Portugal em razão da greve geral no país europeu TAP Air Portugal não confirmou o número de voos cancelados, mas afirmou que realizará apenas 79 voos na quarta-feira

A greve geral marcada para quarta-feira (3) em Portugal já afeta o transporte aéreo entre o país europeu e o Brasil a partir desta terça-feira (2).

A Latam afirmou que precisou cancelar quatro voos: LA8146 - Guarulhos-Lisboa e LA8148 - Guarulhos-Lisboa, que sairiam do País nesta terça-feira, e LA8147 - Lisboa-Guarulhos e LA8149 - Lisboa-Guarulhos, que retornariam ao Brasil na quarta-feira.

Segundo a companhia, os passageiros afetados terão três opções:

alterar a data da viagem, mantendo a mesma origem e o mesmo destino, sem multa ou diferença tarifária;



alterar o destino da viagem, sem multa, podendo haver cobrança de diferença tarifária;



solicitar o reembolso integral dos trechos não utilizados, caso não desejem a alteração do voo.



A empresa orientou os clientes a verificarem o status de seus voos na seção "Minhas Viagens", no aplicativo da Latam ou no site da companhia. "Por fim, a Latam lamenta eventuais transtornos decorrentes dessa situação, totalmente alheia ao controle da companhia", afirmou.

A Azul também precisou cancelar quatro voos: AD8750 - Viracopos-Lisboa e AD8751 - Lisboa-Viracopos, que partiriam nesta terça-feira, e AD8900 - Viracopos-Lisboa e AD8901 - Lisboa-Viracopos, que decolariam na quarta-feira.

Para atender os clientes afetados, a companhia afirmou que programou dois voos extras: o AD9700 - Viracopos-Lisboa, na quarta-feira, e o AD9701 - Lisboa-Viracopos, na quinta-feira (4).

A Azul também disse que os ajustes foram realizados para reduzir impactos à operação em razão de um "fato alheio à vontade da companhia" e acrescentou que os clientes afetados estão sendo comunicados e recebem a assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A TAP Air Portugal não confirmou o número de voos cancelados, mas afirmou que realizará apenas 79 voos na quarta-feira. Segundo a companhia, qualquer viagem que não apareça na lista de confirmadas deve ser considerada suspensa.

Entre os voos confirmados, 17 terão como origem ou destino o Brasil. Destes, 10 decolam nesta terça-feira:

TP6 - Natal-Lisboa;



TP12 - Recife-Lisboa;



TP48 - Belém-Lisboa;



TP58 - Brasília-Lisboa;



TP72 - Galeão-Lisboa;



TP74 - Galeão-Lisboa;



TP82 - Guarulhos-Lisboa;



TP88 - Guarulhos-Lisboa;



TP94 - Guarulhos-Porto;



TP104 - Confins-Lisboa.

Outros sete partem na quarta-feira:

TP72 - Galeão-Lisboa;



TP73 - Lisboa-Galeão;



TP74 - Galeão-Lisboa;



TP82 - Guarulhos-Lisboa;



TP88 - Guarulhos-Lisboa;



TP89 - Lisboa-Guarulhos;



TP118 - Porto Alegre-Lisboa.

"A TAP está entrando em contato com todos os clientes que tiveram seus voos cancelados e que ainda não alteraram suas reservas, para que juntos possamos encontrar as melhores alternativas de viagem", afirmou a empresa.

"Lamentamos os transtornos causados por essa situação e estamos trabalhando intensamente para minimizar os impactos aos nossos clientes."

O Aeroporto de Lisboa afirmou que, devido à greve, os passageiros devem verificar a situação de seus voos com as companhias aéreas antes de se deslocarem ao aeroporto.

A paralisação, organizada pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP), é contra alterações na legislação trabalhista de Portugal e deve ter impacto em várias áreas, como saúde, transporte e educação, além da aviação.

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