Veja quais carros podem ser financiados pelo crédito para motoristas de aplicativo e taxistas
Taxas de juros serão diferentes para homens e mulheres
A nova linha de financiamento para motoristas de aplicativos e taxistas, lançada na terça-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vai permitir que os profissionais de transporte autônomos adquiram veículos com taxas de juros abaixo das praticadas no mercado.
No fim da tarde de ontem, o Conselho Monetário Nacional (CMN) definiu as condições dos financiamentos, confirmando o que adiantara o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante. As taxas serão de 12,6% ao ano para homens e 11,5% ao ano para mulheres.
Considerando o limite de até R$ 150 mil para financiamento no programa Move Brasil, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) mapeou 167 veículos 0 km elegíveis. A seguir, estão alguns desses modelos, com seus respectivos valores na Tabela Fipe e no site iCarros, que podem ser adquiridos por meio da nova linha de crédito.
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É importante destacar que a nomenclatura das versões dos veículos pode variar entre a Tabela Fipe e os anúncios de venda, o que pode gerar pequenas diferenças na identificação dos modelos.
Montadora: Volkswagen
Modelo: Virtus
Versão: 1.0 170 TSI Sense
Ano-modelo: 2026
Tipo de motorização: Flex
Preço tabela Fipe: R$ 113.447,00
Preço do site Icarro: R$ 109.990,00
Montadora: Volkswagen
Modelo: Polo
Versão: Track 1.0 Flex 12V 5p (ou 1.0 Track)
Ano-modelo: 2026
Tipo de motorização: Flex
Preço tabela Fipe: R$ 91.637,00
Preço do site Icarro: R$ 89.990,00
Montadora: Fiat
Modelo: Argo
Versão: 1.0 6V Flex
Ano-modelo: 2026
Tipo de motorização: Flex
Preço tabela Fipe: R$ 87.010,00
Preço do site Icarro: R$ 89.490,00
Montadora: Fiat
Modelo: Mobi
Versão: Like 1.0 Fire Flex 5p.
Ano-modelo: 2026
Tipo de motorização: Flex
Preço tabela Fipe: R$ 73.384,00
Preço do site Icarro: R$ 67.990,00
Montadora: Renault
Modelo: Kwid
Versão: 1.0 Flex 12V 5p Mec.
Ano-modelo: 2026
Tipo de motorização: Flex
Preço tabela Fipe: R$ 71.587,00
Preço do site Icarro: R$ 68.990,00
Montadora: Chevrolet
Modelo: Tracker
Versão: 1.0 Turbo 12V Flex Aut.
Ano-modelo: 2026
Tipo de motorização: Flex
Preço tabela Fipe: R$ 120.053,00
Preço do site Icarro: R$ 119.900,00
Montadora: Hyundai
Modelo: HB20
Versão: Comfort 1.0 Flex 12V Mec
Ano-modelo: 2026
Tipo de motorização: Flex
Preço tabela Fipe: R$ 89.525,00
Preço do site Icarro: R$ 84.990,00
Montadora: Nissan
Modelo: Kait
Versão: Active 1.6 16v Aut.
Ano-modelo: 2026
Tipo de motorização: Flex
Preço tabela Fipe: R$ 118.082,00
Preço do site Icarro: R$ 117.990,00
Montadora: Peugeot
Modelo: 208
Versão: Active 1.0 Turbo 200 5p Aut.
Ano-modelo: 2026
Tipo de motorização: Flex
Preço tabela Fipe: R$ 111.283,00
Preço do site Icarro: R$ 108.990,00
Montadora: BYD
Modelo: Dolphin Mini
Versão: Elétrico
Ano-modelo: 2026
Tipo de motorização: Híbrido/elétrico
Preço tabela Fipe: R$ 120.463,00
Preço do site Icarro: R$ 119.990,00