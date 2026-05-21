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BRASIL Veja quais carros podem ser financiados pelo crédito para motoristas de aplicativo e taxistas Taxas de juros serão diferentes para homens e mulheres

A nova linha de financiamento para motoristas de aplicativos e taxistas, lançada na terça-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vai permitir que os profissionais de transporte autônomos adquiram veículos com taxas de juros abaixo das praticadas no mercado.

No fim da tarde de ontem, o Conselho Monetário Nacional (CMN) definiu as condições dos financiamentos, confirmando o que adiantara o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante. As taxas serão de 12,6% ao ano para homens e 11,5% ao ano para mulheres.

Considerando o limite de até R$ 150 mil para financiamento no programa Move Brasil, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) mapeou 167 veículos 0 km elegíveis. A seguir, estão alguns desses modelos, com seus respectivos valores na Tabela Fipe e no site iCarros, que podem ser adquiridos por meio da nova linha de crédito.





É importante destacar que a nomenclatura das versões dos veículos pode variar entre a Tabela Fipe e os anúncios de venda, o que pode gerar pequenas diferenças na identificação dos modelos.

Montadora: Volkswagen

Modelo: Virtus

Versão: 1.0 170 TSI Sense

Ano-modelo: 2026

Tipo de motorização: Flex

Preço tabela Fipe: R$ 113.447,00

Preço do site Icarro: R$ 109.990,00

Montadora: Volkswagen

Modelo: Polo

Versão: Track 1.0 Flex 12V 5p (ou 1.0 Track)

Ano-modelo: 2026

Tipo de motorização: Flex

Preço tabela Fipe: R$ 91.637,00

Preço do site Icarro: R$ 89.990,00

Montadora: Fiat

Modelo: Argo

Versão: 1.0 6V Flex

Ano-modelo: 2026

Tipo de motorização: Flex

Preço tabela Fipe: R$ 87.010,00

Preço do site Icarro: R$ 89.490,00

Montadora: Fiat

Modelo: Mobi

Versão: Like 1.0 Fire Flex 5p.

Ano-modelo: 2026

Tipo de motorização: Flex

Preço tabela Fipe: R$ 73.384,00

Preço do site Icarro: R$ 67.990,00

Montadora: Renault

Modelo: Kwid

Versão: 1.0 Flex 12V 5p Mec.

Ano-modelo: 2026

Tipo de motorização: Flex

Preço tabela Fipe: R$ 71.587,00

Preço do site Icarro: R$ 68.990,00

Montadora: Chevrolet

Modelo: Tracker

Versão: 1.0 Turbo 12V Flex Aut.

Ano-modelo: 2026

Tipo de motorização: Flex

Preço tabela Fipe: R$ 120.053,00

Preço do site Icarro: R$ 119.900,00

Montadora: Hyundai

Modelo: HB20

Versão: Comfort 1.0 Flex 12V Mec

Ano-modelo: 2026

Tipo de motorização: Flex

Preço tabela Fipe: R$ 89.525,00

Preço do site Icarro: R$ 84.990,00

Montadora: Nissan

Modelo: Kait

Versão: Active 1.6 16v Aut.

Ano-modelo: 2026

Tipo de motorização: Flex

Preço tabela Fipe: R$ 118.082,00

Preço do site Icarro: R$ 117.990,00

Montadora: Peugeot

Modelo: 208

Versão: Active 1.0 Turbo 200 5p Aut.

Ano-modelo: 2026

Tipo de motorização: Flex

Preço tabela Fipe: R$ 111.283,00

Preço do site Icarro: R$ 108.990,00

Montadora: BYD

Modelo: Dolphin Mini

Versão: Elétrico

Ano-modelo: 2026

Tipo de motorização: Híbrido/elétrico

Preço tabela Fipe: R$ 120.463,00

Preço do site Icarro: R$ 119.990,00

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