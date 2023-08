Veja quais são os cinco carros mais econômicos do Brasil

A- A+

Com um novo reajuste nos preços dos combustíveis desde o último dia 15, ficou mais caro encher o tanque do carro. A Petrobras aumentou em R$ 0,41 por litro o seu preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras, que passará a ser de R$ 2,93 por litro, um aumento que representa uma alta de 16,3%. A Petrobras também reajustou em 25,8%, para R$ 3,80, o preço do diesel.

Com isso, torna-se ainda mais importante a escolha, para o motorista, de um modelo que tenha o menor consumo de combustível. Para ajudar os consumidores, o Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro) elaborou uma lista com os modelos mais econômicos vendidos no Brasil.

O Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) ranqueou os mais eficientes com base em “informações sobre eficiência energética, consumo, autonomia e emissão de gases de todos os carros de passeio, picapes e utilitários a venda”. O estudo foi realizado pelo 15° ano consecutivo, analisando, desta vez, “747 modelos e versões, sendo 68 modelos Elétricos (VE) e 48 Plug-in (VEHP)”.





Carros mais econômicos do Brasil

Carro Autonomia urbana etanol (km/l) Autonomia urbana gasolina (km/l) Autonomia estrada etanol (km/l) Autonomia estrada gasolina (km/l) Consumo energético (MJ/km) Renault Kwid 10,8 15,3 11,0 15,7 1,36 Peugeot 208 10,4 14,7 11,3 16,3 1,37 Chevrolet Onix Plus 9,5 13,6 12,4 17,5 1,40 VW Polo 9,6 14 11,5 16,4 1,42 Fiat Cronos 9,9 14 11,4 16,1 1,42





Na liderança está o Renault Kwid, com eficiência energética de 1,36 MJ/km (energia necessária para fazer o veículo andar por 1 km), percorrendo 15,3 km em área urbana com gasolina e 10,8 km com etanol. Em seguida vem o Peugeot 208 Like MT, que pode chegar a 14,7 km em área urbana com gasolina e 10,4 km com etanol (eficiência energética de 1,37 MJ/km).



Fechando o pódio vem o Chevrolet Onix Plus, que faz 9,5 km com álcool em área urbana e 13,6 km em área urbana com gasolina, eficiência energética de 1,40 MJ/km.

“Em comparação à tabela anterior, há melhoria de 5% na média de consumo energético nos carros da categoria SUV grande [...] e de aproximadamente 2% nos SUV compactos [...]. A melhoria se deve principalmente ao ingresso dos novos modelos elétricos e híbridos no Programa”, comentou, no início do ano, Hércules Souza, chefe da Divisão de Verificação e Estudos Técnicos (Divet).

