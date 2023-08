A- A+

fortuna Veja quais são os países com mais bilionários per capita. Brasil está na lista Único representante da América Latina no grupo dos 20 com maior concentração de riqueza, país tem 51 pessoas com patrimônio total de US$ 160 bilhões

A cada ano, a riqueza das pessoas mais ricas do planeta muda de acordo com fenômenos que impactam a economia mundial, como a pandemia e a invasão da Rússia na Ucrânia. Bilionários ganham e perdem dinheiro. Com base nas últimas movimentações, o blog de finanças Insider Monkey listou os 20 países com mais bilionários per capita no mundo. O Brasil aparece em 18º lugar e é o único representante da América Latina (veja ranking abaixo).

De acordo com o levantamento, o Brasil tem 51 bilionários com patrimônio de US$ 160 bilhões. Fazendo as contas, são 0,00000024 bilionários por habitante no país. Quem aparece no topo dessa lista é Vicky Safra, com uma fortuna de quase US$ 20 bilhões.

O Insider Monkey considerou uma população de 215 milhões de brasileiros, que consta na base de dados do Banco Mundial, de 2020. O Censo mostrou, porém, que o número de habitantes no país é de 203 milhões.

Para todos os 20 países, o levantando considera os dados do Banco Mundial para fazer o cálculo, além da fortuna listada pela revista americana Forbes.

O ranking é liderado por Hong Kong — que tem população estimada em 7,34 milhões — com um total de 66 bilionários com um patrimônio líquido de cerca de US$ 350 bilhões.

Completam o pódio Cingapura, com 35 bilionários entre seus 5,6 milhões habitantes, e a Suíça, que abriga 41 bilionários entre a população de 8,7 milhões de pessoas.

Os Estados Unidos aparecem na lista na 6ª posição. Apesar disso, o país concentra o maior número absoluto de bilionários. "Os bilionários americanos contribuem com US$ 4,5 trilhões para a economia do país", que possui uma população de 333,2 milhões de habitantes.

A China, por sua vez, ocupa a 16ª posição. Com uma população de 1,4 bilhão, uma das maiores economias do mundo possui 495 bilionários. Zhong Shanshan é o chinês mais rico, com patrimônio líquido de US$ 64,5 bilhões.

Confira a lista de países com mais bilionários per capita:

Hong Kong

Cingapura

Suíça

Suécia

Israel

Estados Unidos

Taiwan

Austrália

Canadá

Alemanha

Itália

Reino Unido

Rússia

França

Coreia do Sul

China

Japão

Brasil

Índia

Indonésia

Veja também

negócios BBC anuncia venda dos estúdios históricos de Maida Vale