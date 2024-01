A- A+

DINHEIRO Veja quem é Bernard Arnault que superou Elon Musk como mais rico do mundo De acordo com a revista Forbes, seu patrimônio líquido atinge US$ 207,8 bilhões após um acréscimo de US$ 23,6 bilhões, impulsionado por um aumento de mais de 13% nas ações da LVMH

Bernard Arnault, o líder bilionário da LVMH, empresa global de artigos de luxo que inclui marcas como Dior e Louis Vuitton, retoma a posição de pessoa mais rica do mundo ao ultrapassar Elon Musk. De acordo com a Forbes, seu patrimônio líquido atinge US$ 207,8 bilhões após um acréscimo de US$ 23,6 bilhões nesta sexta-feira, impulsionado por um aumento de mais de 13% nas ações da LVMH.

Com isso, Arnault, de 74 anos, supera os US$ 204,5 bilhões de Musk, que enfrentou uma queda de 26,5% no mercado de ações em relação a sua empresa Tesla em neste mês, resultando na perda de mais de US$ 18 bilhões.

Quem é Bernard Arnault?

Foi em 1984 que o empresário francês começou sua trajetória com a moda ao adquirir o grupo Financière Agache (que controlava a marca Christian Dior e a rede de supermercados Le Bon Marché) por 15 milhões de dólares. O dinheiro fazia parte da fortuna construída junto do pai, um empresário bem sucedido no ramo da manufatura que havia encontrado sucesso também no ramo imobiliário com a ajuda do filho.

Através de uma série de aquisições estratégicas, Arnault transformou seu inventário na gigante do luxo LVMH, que lhe renderam o apelido de 'lobo em casimira' entre especialistas do setor. Em 2019, o empresário entrou para a lista dos centibilionários (quando detém patrimônios projetados acima dos 100 bilhões de dólares).

Ao longo de três décadas, Arnault transformou a LVMH no maior grupo de luxo do mundo e na empresa mais valiosa da França. Suas marcas - 75 delas - são as estrelas do mundo do luxo e incluem Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany e Dom Pérignon Champagne.





O império familiar

Bernard Arnault, CEO do império de artigos de luxo LVMH, nomeou mais dois de seus filhos para fazer parte do conselho da empresa, uma medida para consolidar o controle de sua família sobre o conglomerado mais valioso da Europa.

As nomeações basicamente mantêm quatro dos cinco filhos de Arnault como os principais tomadores de decisão do grupo, promovendo uma estratégia de sucessão que Arnault, o homem mais rico da França, mapeou meticulosamente durante anos em uma tentativa de estender o legado da LVMH para a próxima geração.

Arnault nomeou Alexandre Arnault, 31 anos, que é vice-presidente executivo de produtos e comunicações da Tiffany & Co. e Frédéric Arnault, 29 anos, CEO da Tag Heuer. Eles se juntariam a dois irmãos mais velhos: Delphine, de 48, que também é presidente e CEO da Christian Dior Couture, e Antoine, de 46, que dirige várias marcas da LVMH e é responsável pelos esforços de imagem e sustentabilidade do grupo. O irmão mais novo, Jean, de 25 anos, é o diretor de relógios da Louis Vuitton.

