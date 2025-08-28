A- A+

BILIONÁRIOS Veja quem são os 10 bilionários mais jovens do Brasil em 2025, segundo a Forbes Maioria é de jovens herdeiros, sendo sete da empresa catarinense de motores WEG

A Forbes Brasil divulgou nesta quinta-feira (28) seu ranking anual de bilionários do país e também listou os jovens mais ricos do Brasil.

Dentre os 300 bilionários brasileiros identificados pela publicação em 2025, apenas 27 têm menos de 40 anos de idade.

A maioria é de jovens herdeiros, sendo sete da empresa catarinense de motores WEG, um do conglomerado AB InBev e outro do Grupo Suzano

Quem é o mais rico entre os jovens brasileiros?

Em primeiro lugar da lista de 10 bilionários mais jovens do Brasil aparece Amelie Voigt Trejes, com patrimônio de R$ 3,4 bilhões. Amelie é filha de Cladis Voigt Trejes e dividiu com os irmãos Pedro e Felipe Voigt parte das ações detidas pela mãe na WEG, empresa brasileira fabricante de motores, equipamentos, sistemas de energia e automação.

Amelie é a segunda bilionária mais jovem do mundo. A jovem de 20 anos perdeu, em abril, o posto de bilionária mais jovem do mundo para Johannes von Baumbach, de 19 anos, herdeiro mais jovem da empresa farmacêutica alemã Boehringer Ingelheim.

Fundador da Brex, empresa avaliada em US$ 3,4 bilhões pela Forbes USA, Pedro Franceschi foi o único integrante do TOP 10 de jovens mais ricos do Brasil que não herdou a sua fortuna por meio de uma transferência de ações Ao lado de Henrique Dugubras, Franceschi fundou a fintech para atender o mercado de cartões de crédito corporativos.

Confira a lista das 10 jovens mais ricos do país:

1) Amelie Voigt Trejes, de 20 anos

Patrimônio: R$ 3,4 bilhões

Fonte de riqueza: WEG

2) Lívia Voigt, de 20 anos

Patrimônio: R$ 6,6 bilhões

Fonte de riqueza: WEG

Lívia herdou parte das ações da WEG possuídas pela mãe, Valsi Voigt. É neta de Werner Ricardo Voigt, um dos fundadores da gigante catarinense de motores.

3) Felipe Voigt Trejes, 23 anos

Patrimônio: R$ 3,6 bilhões

Fonte de riqueza: WEG

Filho de Cladis Voigt Trejes. Dividiu com os irmãos Pedro e Amelie Voigtparte das ações detidas pela mãe na WEG.

4) Pedro Voigt Trejes , 23 anos

Patrimônio: R$ 3,6 bilhões

Fonte de riqueza: WEG

Irmão de Felipe e Amelie Voigt Trejes

5) Helena Marina da Silva Petry, 23 anos

Patrimônio: R$ 1,9 bilhão

Fonte de riqueza: WEG

Helena Petry, filha de Marcia da Silva Petry, é herdeira direta do cofundador da WEG, Eggon João da Silva. Ela também se tornou titular de parte das ações da mãe na companhia.

6) Ana Flávia da Silva Petry

Patrimônio: R$ 1,9 bilhão

Fonte de riqueza: WEG

Assim como sua irmã Helena Petry, Ana também herdou parte das ações da mãe Marcia da Silva Petry.

7) Dora Voigt de Assis , 27 anos

Patrimônio: R$ 6,6 bi

Fonte de riqueza: WEG

Herdou parte das ações da WEG possuídas pela mãe, Valsi Voigt. É neta de Werner Ricardo Voigt, um dos fundadores da gigante catarinense de motores.

8) Pedro Franceschi, 28 anos

Patrimônio: R$ 3,3 bilhões

Fonte de riqueza: Brex

Henrique Dubugras e Pedro Franceschi são fundadores da fintech Brex, com sede em São Francisco (EUA), criada para atender o mercado de cartões de crédito corporativos. Em janeiro de 2022, a empresa captou US$ 300 milhões das investidoras Greenoaks Capital e TCV, o que lhe garantiu uma avaliação de mercado de US$ 12,3 bilhões.

Atualmente, a Forbes USA avalia a empresa em US$ 3,4 bilhões. Henrique e Pedro somam uma participação de 28% na startup. Além dos cartões de crédito corporativos, a Brex também lançou softwares de gerenciamento de despesas e de pagamento de contas comerciais.

9) Izabela Henriques Feffer, 28 anos

Patrimônio: R$ 2,3 bi

Fonte de riqueza: Grupo Suzano

Bisneta do fundador Leon Feffer, os dois filhos de Jorge Feffer receberam as ações do pai na Suzano Holding. Jorge, no entanto, segue como acionista direto da empresa.

10) Max Van Hoegaerden Herrmann Telles, 29 anos

Patrimônio: R$ 29,3 bilhões

Fonte de riqueza: AB Inbev/3G Capital

Estreante na lista, Max Van Hoegaerden Herrmann Telles é o filho mais novo do bilionário Marcel Herrmann Telles, e vem assumindo a participação do pai na AB InBev, a maior cervejaria do mundo, proprietária da Ambev, além das demais participações. Ele nasceu em São Paulo em novembro de 1995 e mora em Nova York. Ele já recebeu outras doações do pai, incluindo participação na São Carlos Empreendimentos.

