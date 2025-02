Velório de Cornélio Brennand ocorrerá no Cemitério Morada da Paz; cremação será restrita à família

A- A+

O velório do empresário Cornélio Coimbra de Almeida Brennand será realizado nesta quarta-feira (5), a partir das 17h, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife. A cremação ocorrerá em seguida, às 19h, restrita aos familiares, segundo informações do Grupo Cornélio Brennand.

O empresário morreu aos 96 anos de causas naturais. Irmão do artista plástico Francisco Brennand, o pernambucano fez carreira no mundo empresarial, comandando durante anos o grupo fundador por seu pai.

Em nota, o Grupo Cornélio Brennand relembrou a trajetória profissional de Cornélio.

"A tradição de empreender, com excelência, dinamismo e integridade, foi um valor que pautou toda sua trajetória empresarial, empreendendo em diversos setores, como cerâmico, sucroalcooleiro, porcelana, cimento, energia, vidro e desenvolvimento imobiliário".

O empresário foi fundamental para a construção da história do grupo, além de ter sido um exemplo de dedicação e união familiar.

"Homem de princípios e valores sólidos, dedicou sua vida à construção de um legado familiar e empresarial que transcende o Grupo e incorpora com muita honra e responsabilidade seu nome, impactando não apenas o negócio, mas também a vida de todos que tiveram o privilégio de trabalhar ao seu lado", destacou a nota.

O grupo destacou, também, que continuará seguindo os passos do empresário.

"O Grupo Cornélio Brennand, fiel aos ensinamentos de seu fundador, seguirá honrando sua memória, mantendo vivos os princípios que norteiam nossas ações e que nos inspiram a seguir construindo um futuro condizente com seu legado", finalizou a nota.

Veja também