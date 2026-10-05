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Pesquisa Venda de carros novos bate recorde em setembro, com 509 mil emplacamentos Resultado é o melhor para o mês da série histórica. No ano, já foram emplacados 4,23 milhões de veículos, segundo dados da Fenabrave

A venda de carros novos bateu recorde em setembro. Os emplacamentos de veículos chegaram a 509 mil unidades, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Foi o melhor mês de setembro da série histórica, numa alta de 1,15% sobre agosto e de 8,32% na comparação com o mesmo mês de 2025.

Entre janeiro e setembro, os emplacamentos chegaram a 4,23 milhões de unidades, crescimento de 14,41% sobre igual período do ano passado, o que coloca 2026 como o segundo maior acumulado dos três primeiros trimestres da série, atrás apenas do ano de 2011.

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