Smartphones Venda de smartphones cai 11% no primeiro trimestre no Brasil em meio a promoções de aparelhos 5G Faixa de preço dos celulares mais vendidos no trimestre foi a de R$ 700 a R$ 999 entre janeiro e março

Apesar de um crescimento de 1,9% no Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre, em relação aos três meses anteriores, o mercado de celulares registrou queda de 11% na venda de unidades comercializadas entre janeiro e março deste ano. De acordo com dados do IDC Brasil, foram vendidos 9,94 milhões de smartphones e feature phones, cerca de 1,24 milhão a menos do que nos mesmos meses do ano anterior.

Além da queda no volume, houve recuo também em termos de receita. No primeiro trimestre, o faturamento chegou a R$ 15,2 bilhões, resultado 32,8% menor do que no mesmo período de 2022, quando o ticket médio dos dispositivos estava maior e as vendas foram melhores.

Para especialistas, o patamar elevado dos juros e a inflação resistente vêm contribuindo para reduzir as vendas, já que grande do mercado precisa do parcelamento. Por isso, o consumidor, embora o 5G venha crescendo, o estudo mostra que a faixa de preço dos celulares mais vendidos no trimestre foi a de R$ 700 a R$ 999, representando 26% do total de vendas.

Por isso, os fabricantes vêm recorrendo a promoções. No primeiro trimestre de 2023, em comparação aos mesmos meses de 2022, o preço médio dos smartphones no Brasil caiu 24,9%, de R$ 2.116 para R$ 1.589.

- No final do ano passado observamos os fabricantes passarem a apostar mais na venda de aparelhos acima de R$ 1 mil. Com a expectativa de que o consumidor não teria a mesma condição financeira no início de 2023, parte dos principais fabricantes optou por disponibilizar um maior volume de modelos mais baratos ou realizou promoções que contribuíram para uma redução no preço médio dos smartphones no período - diz Andréia Chopra, analista de Pesquisa e Consultoria de Consumer Devices da IDC Brasil.

Segundo semestre será desafiador, diz consultoria

Para o segundo trimestre, a IDC Brasil prevê resultado próximo aos primeiros três meses do ano. Por isso, Andréia acredita que os aparelhos habilitados com 5G terão um valor promocional ainda mais atrativo, a partir do segundo trimestre.

-Já o segundo semestre de 2023 tende a ser bastante desafiador, apesar da expectativa de melhora em relação à segunda metade de 2022. De julho a dezembro do ano passado, as vendas de smartphones alcançaram um dos piores resultados recentes. Além das implicações da alta taxa de juros e inflação ao consumidor, tivemos um período em que a proximidade entre as datas importantes do comércio – Black Friday e Natal – e a Copa do Mundo afetou diretamente as vendas de final de ano.

