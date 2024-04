A- A+

TECNOLOGIA Vendas da Alphabet, dona do Google, superam projeções do mercado e empresa anuncia dividendos Empresa anunciou uma recompra de US$ 70 bilhões em ações; papéis chegaram a subir 6% em Nova York

Os resultados financeiros da Alphabet, empresa dona do Google, superaram as expectativas do mercado, impulsionados pelo avanço dos seus serviços de armazenamento na nuvem.

As vendas da empresa (excluindo pagamentos a parceiros) somaram US$ 67,6 bilhões nos três primeiros meses do ano, acima dos US$ 66,1 bilhões esperados, em média, pelos analistas consultados pela Bloomberg. O lucro líquido foi de US$ 1,89 por ação, acima da projeção de Wall Street de US$ 1,53 por ação, informou a companhia.

A Alphabet também anunciou dividendos de 20 centavos de dólar e uma recompra de US$ 70 bilhões em ações. Os papéis da empresa chegaram a subir até 14% nas negociações após o fechamento do mercado nesta quinta.

Como outras grandes empresas de tecnologia, a Alphabet tem investido no desenvolvimento de inteligência artificial, uma estratégia que ajudou a impulsionar a demanda por seus serviços de armazenamento em nuvem, que viram a receita subir 28% no primeiro trimestre. O Google está em terceiro lugar no mercado de computação em nuvem, atrás da Amazon e da Microsoft, mas a capacidade da empresa em IA poderia ajudá-la a superar as suas concorrentes.

O Google desenvolveu grande parte da tecnologia subjacente usada no boom da IA atual e a incorporou em produtos, desde a pesquisa na web até os seus serviços de software empresarial, do Gmail ao Google Docs.

No entanto, desde o lançamento do ChatGPT da OpenAI no final de 2022, o Google vem enfrentando a percepção de que está ficando para trás da Microsoft e da OpenAI na implementação de novas ferramentas de IA generativa.

A chegada de chatbots populares, como o ChatGPT, que responde a perguntas em tom de conversa em vez de fornecer listas de links para outros sites, representou uma ameaça ao domínio de duas décadas do Google na pesquisa. A empresa está lutando para competir em IA generativa sem canibalizar sua máquina de lucro principal.

A receita com publicidade de pesquisa subiu 14% no trimestre, para US$ 46,2 bilhões, superando a estimativa média de US$ 45 bilhões.

O Google mobilizou equipes em toda a empresa para reafirmar sua liderança em IA, mas seus esforços iniciais foram prejudicados por falhas embaraçosas, incluindo um escândalo sobre como seu modelo de IA, Gemini, lidou com raça, o que forçou a empresa a suspender a geração de imagens de pessoas.

Os investidores mostraram que estão entusiasmados com as perspectivas da IA, mas também querem que as empresas de tecnologia continuem a focar em receita e lucro. A Meta, que compete com o Google em IA e também em publicidade digital, sofreu sua pior queda de ações desde outubro de 2022 depois de relatar que gastaria bilhões de dólares a mais este ano em esforços de IA e projetar uma receita mais fraca para o segundo trimestre.

A publicidade de pesquisa continua a ser o motor de um negócio muito lucrativo do Google, mas a empresa enfrenta uma competição acirrada nessa área também. A Meta tem implementado ferramentas de IA em todo o seu negócio de publicidade e o Snapchat também passou por uma reformulação total de seu negócio de publicidade para melhorar o direcionamento de anúncios.

O mercado de publicidade digital está se recuperando de uma queda pós-pandemia, impulsionado pelas Olimpíadas deste ano, mas o Google está cada vez mais competindo por esses dólares de publicidade com a Meta e o Snapnat.

Se os consumidores migrarem da pesquisa do Google para a nova onda de chatbots, isso poderia prejudicar a área de publicidade de pesquisa da empresa, que espera gerar quase US$ 200 bilhões em receita este ano e a maior parte do lucro da Alphabet.

O armazenamento em nuvem tem sido um ponto positivo para o Google, depois de ter se tornado lucrativo no início do ano passado. Muitas startups de IA jovens são fundadas por ex-funcionários do Google, criando um forte cadeia de clientes da nuvem.

