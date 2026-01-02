A- A+

Automóveis

O crescimento das vendas da BYD desacelerou significativamente em 2025, em meio à intensificação da concorrência no mercado doméstico, mas a montadora chinesa ainda deve superar a Tesla como maior fabricante de veículos elétricos do mundo.

A BYD informou na noite desta quinta-feira (1) que vendeu 420 398 unidades em dezembro, queda de 18% na comparação anual, marcando o quarto mês consecutivo de recuo. No ano, as vendas somaram 4,6 milhões de veículos, alta de 7,7%, bem abaixo do salto de 41% registrado em 2024.

A Tesla entregou 422.850 unidades no quarto trimestre, levando suas vendas anuais a 1,64 milhão de veículos, segundo consenso de mercado compilado pela própria companhia.

No segmento de entrada, a BYD enfrentou concorrência crescente de Geely e Leapmotor. A Geely entregou 3,02 milhões de unidades em 2025, avanço de 38,5%. Já a Leapmotor, antes player menor do setor, ultrapassou a meta de 500 mil unidades e a elevou para mais de 600 mil, definindo objetivo de 1 milhão em 2026.

NIO e Li Auto se destacaram em dezembro, com 48.135 e 44.246 veículos, respectivamente. Para Joel Ying, analista da Nomura, o bom desempenho reflete o esforço final para entregar pedidos em atraso.

Analistas preveem mais pressão em 2026 após o corte de subsídios para veículos de menor preço, medida que visa incentivar inovação tecnológica e melhorar o mix do setor. O Deutsche Bank projeta queda de 5% nas vendas de automóveis de passeio no varejo chinês.

"Com esse cenário, o ambiente deverá ser desafiador no início de 2026", diz Ying. Ainda assim, ele acredita que a BYD pode recuperar fôlego no mercado interno e externo, devendo anunciar sua estratégia para 2026 e a atualização de modelos após o Ano-Novo Lunar. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



