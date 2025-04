A- A+

NEGÓCIOS Vendas da Tesla, de Elon Musk, recuam 9% nos Estados Unidos Queda no primeiro trimestre ocorreu mesmo diante de um avanço generalizado do mercado de carros elétricos

As vendas da Tesla nos Estados Unidos caíram quase 9% nos primeiros três meses do ano, mesmo com o crescimento geral do mercado de veículos elétricos, segundo dados compilados pela empresa de pesquisa Cox Automotive.

As vendas de veículos elétricos nos EUA aumentaram 11% no primeiro trimestre, atingindo cerca de 300 mil carros e caminhonetes leves, um crescimento bem mais rápido do que o do mercado automotivo geral, que permaneceu estagnado. Segundo a Cox, aproximadamente 8% das vendas de novos carros no país foram de elétricos, um leve aumento em relação a 2024.

A Tesla, cujo CEO é Elon Musk, ainda vende muito mais carros elétricos nos Estados Unidos do que qualquer outra montadora, representando 44% do mercado, segundo a Cox Automotive. No entanto, sua participação caiu em relação aos 51% registrados no ano anterior.

A queda nas vendas da Tesla nos EUA reflete uma desaceleração global. A empresa informou neste mês que suas entregas caíram 13% no primeiro trimestre, totalizando 337.000 veículos em todos os mercados.

Analistas atribuem essa queda a fatores como a linha de modelos envelhecida da Tesla, as vendas fracas de seu Cybertruck, o aumento da concorrência e o apoio de Musk ao ex-presidente Donald Trump, o que gerou protestos em concessionárias da marca e afastou muitos compradores. Democratas e independentes tendem a comprar mais veículos elétricos do que republicanos.

Além disso, as vendas da Cybertruck não corresponderam às projeções de Musk. A Tesla vendeu 6.400 unidades do modelo no trimestre, mais que o dobro do mesmo período do ano anterior, quando a produção ainda estava sendo acelerada, mas apenas metade do volume dos últimos três meses de 2024.

As montadoras tradicionais demoraram para lançar veículos elétricos capazes de competir com a Tesla em tecnologia e design, mas vêm se recuperando. A General Motors vendeu 10.300 unidades do Chevrolet Equinox elétrico no trimestre — um modelo que não estava disponível no ano anterior. As marcas da GM, incluindo Cadillac e GMC, representaram 11% do mercado de veículos elétricos no período, um aumento em relação aos 6% do ano anterior.

A guerra comercial de Trump deve ter um impacto menor na Tesla, já que a empresa fabrica todos os carros que vende nos Estados Unidos em suas fábricas na Califórnia e no Texas. No entanto, a montadora ainda será afetada. A Tesla parou de aceitar pedidos de clientes chineses para os modelos Model S e Model X, veículos de luxo que são produzidos exclusivamente na Califórnia, após a China impor altas taxas sobre importações dos EUA em retaliação às tarifas de Trump.

Concorrentes da empresa no mercado americano tendem a sofrer mais. O veículo elétrico mais vendido no país, depois dos modelos da Tesla, é o Ford Mustang Mach-E. Mas ele é fabricado no México e agora está sujeito à tarifa de 25% sobre carros importados imposta por Donald Trump. Isso pode forçar a Ford a aumentar o preço do modelo futuramente.

