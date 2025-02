Vendas da Tesla despencam 59% na Alemanha, pior desempenho em um ano

A- A+

As vendas da Tesla despencaram 59% no mês passado na Alemanha, onde o CEO Elon Musk se envolveu na política nacional como nunca antes.

O fabricante americano registrou apenas 1.277 novos carros em janeiro, seu menor total mensal desde julho de 2021, segundo a Autoridade Federal de Transporte Motorizado da Alemanha.

A Tesla perdeu terreno significativo em um mercado de veículos elétricos que cresceu 54% no mês, sugerindo que o apoio público de Musk ao partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) pode ter afetado a demanda.

A Tesla também registrou quedas no Reino Unido e na França, o que significa que as vendas caíram nos três maiores mercados de veículos elétricos da Europa, enquanto seu CEO apoiava a líder do AfD, Alice Weidel, e confrontava o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e seu governo trabalhista.

Musk também fortaleceu sua posição na administração do presidente dos EUA, Donald Trump, que ameaçou impor tarifas à União Europeia.

Musk, de 53 anos, participou de uma conversa ao vivo com Weidel em sua plataforma de mídia social X, o que na prática se tornou uma propaganda gratuita para o AfD antes das eleições federais deste mês.

Mais tarde, também em janeiro, em uma aparição virtual em um comício do partido, o CEO da Tesla incentivou os alemães a terem orgulho de sua cultura e, em uma aparente referência às atrocidades da Segunda Guerra Mundial sob o regime nazista, desencorajou um "foco excessivo na culpa do passado".

As declarações — feitas pouco antes do 80º aniversário da libertação do campo de extermínio de Auschwitz — geraram indignação em um país onde a reflexão sobre o passado é um pilar central da identidade nacional pós-guerra.

As vendas da Tesla despencaram 63% no mês passado na França, o segundo maior mercado de veículos elétricos da UE, e caíram 12% no Reino Unido.

