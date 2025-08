A- A+

lucros Vendas da Tesla despencam até 60% na Europa, e as da BYD quintuplicam Mercado continua rejeitando a marca do homem mais rico do mundo por sua participação no governo Trump

As vendas de veículos elétricos da Tesla na Grã-Bretanha e na Alemanha, os maiores mercados de automóveis da Europa, caíram mais de 50% em julho em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, as vendas da chinesa BYD aumentaram no mês passado quase cinco vezes na Alemanha e mais de quatro vezes na Grã-Bretanha, mostram dados oficiais do setor divulgados hoje.

A reformulação do Model Y da Tesla não conseguiu reverter a queda nas vendas nos principais mercados europeus este ano devido à reação dos consumidores ao ativismo político do dono da empresa, o bilionáro Elon Musk, e ao aumento da concorrência de rivais como a BYD.

O entusiasmo pela marca americana despencou desde que o dono da Tesla apoiou Donald Trump na eleição presidencial do ano passado e assumiu um polêmico posto no governo republicano, com a criação do Departamento de Eficiência Governamental (Doge), fechando várias agências federais e demitindo milhares de servidores públicos.

Na Grã-Bretanha, os registros de automóveis da Tesla em julho — um indicador de vendas — caíram 60%, para 987 unidades. Na Alemanha, as vendas despencaram 55%, para 1.110 veículos no mês, mostraram dados oficiais da indústria na terça-feira. O declínio da marca de Musk chegou a 45% em dez mercados europeus que, juntos, representaram mais de 80% das vendas da Tesla no primeiro semestre na União Europeia, no Reino Unido e na Associação Europeia de Livre Comércio.

Ao mesmo tempo, o volume de vendas da fabricante chinesa BYD quintuplicou em julho, para 1.126 unidades no mês na Alemanha, e mais de cinco vezes, para 7.449 unidades, no acumulado do ano. Na Grã-Bretanha, os registros de carros novos da fabricante chinesa aumentaram mais de 300%, para 3.184 carros vendidos no mês.

Repulsa a Musk

Pesquisa divulgada esta semana pela S&P Global Mobility e obtida pela agência Reuters mostra que a Tesla, que durante anos teve mais clientes recorrentes nos EUA do que qualquer outra grande marca automotiva, viu a fidelidade despencar desde que Musk anunciou apoio a Trump. De acordo com a pesquisa, a fidelidade dos clientes da Tesla nos 50 estados americanos atingiu o pico em junho de 2024, quando 73% dos donos de veículos Tesla em busca de um carro novo compraram outro Tesla. Em março deste ano, após Musk assumir o Doge, a taxa chegou ao fundo do poço, caindo a 49,9%. Com a queda da reputação despencando, o bilionário deixou o governo Trump no fim de maio.

