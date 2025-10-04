A- A+

Imóveis Vendas de imóveis migram para o digital e aceleram lançamentos no setor Estratégias online ampliam previsibilidade e reduzem dependência de intermediários nas negociações

O mercado imobiliário brasileiro vive uma transformação que está mudando a forma de comprar e vender imóveis. Segundo estudo da consultoria McKinsey, cerca de 70% das decisões de compra já começam no ambiente digital. A tendência tem alterado a rotina de construtoras e imobiliárias, que antes dependiam quase exclusivamente de corretores e indicações, e agora enxergam na internet um canal direto para alcançar o comprador final.

Tradicionalmente, as vendas eram impulsionadas por redes de intermediários, modelo que, embora eficiente, apresentava limitações como custos elevados, baixa previsibilidade e lentidão no giro de estoques. A digitalização trouxe alternativas e plataformas e redes sociais passaram a ser usadas para campanhas segmentadas, integradas a páginas de captação de clientes e sistemas de CRM, o que fortalece os times internos de vendas e reduz a dependência de terceiros.

“O principal fator é a mudança de atenção do consumidor. Hoje, praticamente todos os públicos abaixo dos 60 anos passam várias horas conectados diariamente a plataformas digitais, seja em redes sociais, buscadores, aplicativos de mensagens ou portais de notícias. Essa presença contínua cria um ambiente onde o processo de decisão de compra naturalmente se inicia”, explicou o estrategista comercial da Milo Marketing de Performance, agência especializada em marketing digital para o mercado imobiliário, Thiago Cardoso.

Prática

Um exemplo é o Bless Compactos, empreendimento da Construtora Poliedro, em Cabedelo, na Paraíba. Inicialmente, apenas 36% das unidades haviam sido vendidas, o equivalente a pouco mais de R$ 6 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV). A situação mudou com a adoção de uma estratégia digital estruturada, baseada em anúncios segmentados e captação direta de leads. O resultado foi um salto para mais de R$ 20,8 milhões em vendas, a liquidação do estoque em tempo recorde e o lançamento do Bless II.

Segundo o estrategista, o impacto é direto e profundo. “Isso significa previsibilidade: com dados sobre custo por lead, taxa de conversão e ticket médio, é possível calcular de forma clara quanto investir em campanhas para alcançar determinado volume de vendas”, ressalta.

O movimento também atinge o segmento de imóveis populares. A LP Negócios Imobiliários, especializada em empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, vivia o desafio de depender de indicações e contatos tradicionais. A entrada no digital trouxe mudanças significativas. “Antes, nossa captação vinha quase toda de indicações. Não tínhamos clareza sobre métricas, nem previsibilidade digital. Isso limitava o crescimento”, afirma o proprietário da empresa, Luis Pedro.

Estratégia

Com campanhas de anúncios direcionados para o WhatsApp, a imobiliária fechou mais de 20 vendas em apenas um mês, alcançando R$ 300 mil em comissões. “Foi um divisor de águas para a nossa operação”, completa.

Especialistas apontam que esse processo deve se intensificar nos próximos anos. “As construtoras e imobiliárias que estruturarem seus canais digitais terão mais previsibilidade nos lançamentos e maior independência na captação de clientes”, avalia o estrategista Cardoso.

