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MERCADO IMOBILIÁRIO Vendas de imóveis no Recife sobem 53%, e preço de construção desacelera Mesmo que não revelem todos os custos da obra, a primeira vista os dados surgem como um alívio para o setor, mas segundo especialistas, é preciso cautela

A capital pernambucana reúne hoje uma combinação rara no mercado imobiliário brasileiro, o custo de construção mostrando alívio, enquanto a demanda imobiliária segue em expansão.

Os dados foram analisados pela Trinus, plataforma especializada em soluções financeiras, dados e governança para o mercado imobiliário, sobre o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Em comparação a alta de 0,63% nos custos de construção em janeiro, fevereiro apresentou uma leve desaceleração, com alta de 0,34%. A comparação anual também fica abaixo, com o acumulado de 12 meses alcançando 5,83%, abaixo dos 7,18% registrados no mesmo período do ano anterior.

Mesmo que não revelem completamente todos os custos da obra, a primeira vista os dados surgem como um alívio para o setor, mas segundo especialistas, é preciso cautela.

“É preciso estar atento pois o número consolidado do INCC-M esconde variações muito relevantes por componente e por fase de obra", explica Ariany Arruda, Head de Engenharia da Trinus.

Ainda segundo a executiva, em janeiro, por exemplo, os materiais para instalação passaram de queda de 0,22% para alta de 1,03% em apenas um mês segundo as análises, ou seja, uma oscilação de 1,25 ponto percentual que pode passar despercebida quando se olha apenas o índice geral

Para quem está orçando ou executando uma obra, diz Arruda, esse movimento pode representar um estouro silencioso de custo. Outro componente que segue pressionando o setor é a mão de obra especializada.

Em janeiro, profissionais como armadores (+1,29%), encanadores (+1,20%), pedreiros (+0,93%) e eletricistas (+0,92%) registraram altas acima da média do índice, padrão que tende a persistir em mercados imobiliários aquecidos.

Custos

Enquanto o índice nacional aponta pressão sobre custos da construção, o Recife apresentou comportamento mais controlado ao longo de 2025.

Em meses como outubro e dezembro, a capital pernambucana esteve entre as poucas cidades monitoradas pela FGV a registrar desaceleração de custos, mesmo quando outras capitais aceleravam. Em fevereiro de 2026, esse padrão se manteve.



“Esse comportamento de custo mais controlado em Recife não é coincidência. Ele pode refletir uma cadeia produtiva local que ainda consegue absorver o aumento da demanda sem acionar os gargalos que já pressionam mercados como São Paulo, onde o acumulado de 12 meses chega a 7,01%", acrescenta Ariany.

Para incorporadoras que operam em múltiplas regiões, o Recife, segundo ela, hoje oferece uma margem operacional relativamente mais protegida.

Os números do setor reforçam esse cenário favorável. Nos levantamentos setoriais de 2025, o Valor Geral de Vendas (VGV) da Região Metropolitana do Recife aparece na casa de R$ 10,1 bilhões, um crescimento de 53% em relação a 2024, com 12.061 unidades comercializadas.

O volume vendido foi praticamente o dobro do total lançado no período, reduzindo o tempo de exaustão de estoque para apenas seis meses, o menor já registrado na região.

A dinâmica do mercado também mostra forte polarização entre segmentos. O Minha Casa Minha Vida cresceu 40%, passando a representar mais da metade das transações, enquanto o segmento de alto padrão registrou expansão de 647%, aumentando sua participação de 2,3% para 17,2% do total.

Geograficamente, bairros como Imbiribeira e Vasco da Gama concentraram mais da metade dos lançamentos recentes, indicando expansão do mercado para novas fronteiras urbanas além das áreas tradicionalmente consolidadas, como Boa Viagem.

“Recife vive uma combinação rara. Há demanda estruturalmente acima da oferta, estoque no menor nível histórico e valorização patrimonial em máximas. O mercado de luxo da cidade assumiu a terceira posição nacional em demanda por imóveis dessa categoria, atrás só de São Paulo e Goiânia", afirma Silvia de Castro, executiva regional de Novos Negócios Norte/Nordeste da Trinus.

Para ela, quem entende esse ciclo e se posiciona agora, com o produto certo e nos eixos certos, está atuando em um dos mercados com melhor relação entre absorção e risco do país.

Oportunidade real

A combinação de custos relativamente controlados, demanda aquecida e estoque em mínima histórica cria uma janela estratégica clara para novos lançamentos em 2026, na avaliação da Trinus.

Mas esse cenário também traz um alerta importante: 87,7% das unidades atualmente disponíveis foram lançadas entre 2023 e 2025, o que indica que o mercado ainda pode enfrentar um novo desequilíbrio entre oferta e demanda.



“O principal risco no Recife hoje não é o INCC, mas a velocidade de resposta do setor. O mercado está absorvendo produto mais rápido do que está sendo lançado. Incorporadoras que conseguirem viabilizar novos empreendimentos em 2026, especialmente nos segmentos popular e de alto padrão nos eixos de expansão, devem encontrar uma demanda reprimida significativa. A janela existe, mas ela não é infinita. Quem tem planejamento estratégico e boa governança para obter crédito de qualidade vai sair na frente”, conclui Silvia de Castro.

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