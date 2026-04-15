Vendas de máquinas agrícolas caem 13% no 1º trimestre na comparação anual, revela Anfavea

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As vendas de máquinas agrícolas no varejo somaram 9,8 mil unidades no primeiro trimestre de 2026, o que representa uma queda de 13,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados constam no balanço da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), divulgado nesta quarta-feira, 15.



Segundo o relatório da entidade, as exportações de máquinas agrícolas totalizaram 1,33 mil unidades no primeiro trimestre, aumento de 5,7% ante igual período de 2025.



Do lado das importações, a compra de máquinas agrícolas mantiveram trajetória de alta no trimestre, somando 3,35 mil unidades, avanço de 48,4% sobre o ano anterior.

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