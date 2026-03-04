A- A+

motocicletas Vendas de motos crescem 10% em fevereiro ante fevereiro de 2025, revela Fenabrave No total, 171,5 mil motocicletas foram comercializadas no mês passado, número que, na comparação com janeiro, representa uma queda de 3,9%

As vendas de motos subiram 10% em fevereiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (4) pela Fenabrave, a entidade das concessionárias. No total, 171,5 mil motocicletas foram comercializadas no mês passado, número que, na comparação com janeiro, representa uma queda de 3,9%.

Com isso, as vendas de motos tiveram crescimento de 13,7% no primeiro bimestre, com vendas de 350 mil unidades nos dois meses.

No embalo da expansão dos serviços de entrega (delivery) e da demanda por veículos financeiramente mais acessíveis, o número supera a soma de carros de passeio e utilitários leves vendidos entre janeiro e fevereiro: 339,3 mil veículos.

