Vendas de motos sobem 15,3% em abril ante abril de 2025, aponta Fenabrave
As vendas de motos chegaram a 782,5 mil unidades no acumulado de janeiro a abril, com um crescimento de 19,2% frente aos quatro primeiros meses do ano passado
As vendas de motos tiveram crescimento de 15,3% em abril, na comparação com o mesmo mês do ano passado, chegando a 210,6 mil unidades. Divulgado nesta terça-feira (5) pela Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias, o balanço mostra que na margem - ou seja, na comparação de abril com março -, houve queda de 5% na comercialização de motocicletas.
As vendas de motos chegaram a 782,5 mil unidades no acumulado de janeiro a abril, com um crescimento de 19,2% frente aos quatro primeiros meses do ano passado.
O desempenho se deve à expansão dos serviços de entrega (delivery), além da busca por alternativas de mobilidade individual mais baratas.
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As vendas de motos seguem superando as de carros de passeio, que totalizaram 659,3 mil unidades desde o início do ano.
Conforme o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, as motocicletas estão se consolidado como segundo veículo das famílias.