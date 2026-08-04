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Crescimento Vendas de motos sobem 3,1% em julho ante julho de 2025, mostra Fenabrave Crescimento das plataformas de entrega ajuda a aquecer as vendas de motos no Brasil

As vendas de motos tiveram crescimento de 3,1% em julho, na comparação com o mesmo mês do ano passado, chegando a 199,2 mil unidades. Divulgado nesta terça-feira (4), pela Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias, o balanço mostra que na margem - ou seja, na comparação de julho com junho -, houve aumento de 2,6% na comercialização de motocicletas.

As vendas de motos chegaram a 1,37 milhão de unidades no acumulado de janeiro a julho, com crescimento de 12,4% frente aos sete primeiros meses do ano passado.

O desempenho se deve à expansão dos serviços de entrega (delivery), além da busca dos consumidores por alternativas de mobilidade individual mais baratas.

As vendas de motos seguem superando as de carros de passeio, que totalizaram pouco menos de 1,3 milhão de unidades desde o início do ano.

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