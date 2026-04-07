A- A+

FENABRAVE Vendas de motos sobem 33,5% em março ante março de 2025, aponta Fenabrave O balanço mostra que 221,6 mil motocicletas foram comercializadas no mês passado

As vendas de motos tiveram crescimento de 33,5% em março, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Divulgado nesta terça-feira, 7, pela Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias, o balanço mostra que 221,6 mil motocicletas foram comercializadas no mês passado.

Na comparação com fevereiro, a alta foi de 29,2%. Com isso, as vendas de motos chegaram a 571,6 mil unidades no acumulado do primeiro trimestre, um crescimento de 20,6% frente aos três primeiros meses do ano passado.

O desempenho se deve à expansão dos serviços de entrega (delivery), além da busca por alternativas de mobilidade individual mais baratas e da ampliação do uso do consórcio como modalidade de aquisição.

As vendas de motos seguem superando as de carros de passeio, que totalizaram 472 mil unidades no primeiro trimestre.





Veja também