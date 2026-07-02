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Vendas de motos sobem 8,28% em junho ante igual mês de 2025, revela Fenabrave

O balanço foi divulgado nesta quinta-feira

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Frota de motosFrota de motos - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

As vendas de motos tiveram crescimento de 8,28% em junho ante o mesmo período do ano passado, somando 194,2 mil unidades.

O balanço foi divulgado nesta quinta-feira, 2, pela Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores (Fenabrave), entidade que representa as concessionárias de automóveis.

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Na comparação com maio passado, as vendas recuaram 1,79%. No acumulado de janeiro a junho, as vendas de motocicletas tiveram crescimento de 14,1%, com total de 1,174 milhão de unidades, de acordo com a federação.

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