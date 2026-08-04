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VEÍCULOS Vendas de veículos sobem 15% em julho ante julho de 2025, aponta Fenabrave Mercado acumula alta de 17,9% no ano, impulsionado por incentivos fiscais e crescimento dos veículos eletrificados

No melhor mês em 12 anos, as vendas de veículos zero quilômetro no Brasil subiram 15% em julho frente ao mesmo período de 2025. No total, foram emplacadas 279,6 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

O balanço foi divulgado nesta terça-feira (4), pela Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias de automóveis.

Na margem - ou seja, na comparação com junho -, o crescimento foi de apenas 2,6%, apesar dos dois dias úteis a mais do mês passado.

O programa de crédito do governo com juros mais baixos para a troca de automóveis de taxistas e motoristas de aplicativo ainda não deslanchou, mas o mercado continua sendo sustentado pelos descontos no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) dentro do Programa Carro Sustentável.

Em paralelo, os carros híbridos e elétricos continuam fazendo sucesso, sobretudo das marcas chinesas, que em julho alcançaram 23% do mercado, um novo recorde, conforme dados da Bright Consulting.

Superando ligeiramente os 279,4 mil veículos de dezembro do ano passado, o mercado teve em julho a melhor marca desde dezembro de 2014, quando foram vendidos mais de 370 mil veículos na soma de todas as categorias.

O crescimento acumulado desde o início deste ano chega agora a 17,9%, com 1,7 milhão de veículos vendidos de janeiro a julho.

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