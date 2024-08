Vendas de veículos sobem 6,99% em julho ante julho de 2023, aponta Fenabrave

A- A+

As vendas de veículos novos tiveram no mês passado o melhor resultado do ano, com 241.342 unidades comercializadas, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

Frente a julho de 2023, quando o mercado foi impulsionado por descontos patrocinados pelo governo, o crescimento foi de 6,99% nessas vendas.

Em relação a junho, o setor marcou alta de 12,63%, conforme balanço divulgado nesta sexta-feira, 2, pela Fenabrave, a associação que representa as concessionárias.

O resultado leva para 13,19% o crescimento das vendas de veículos no acumulado desde o início do ano. De janeiro a julho, foram licenciados 1,385 milhão de veículos no Brasil.

Em comentário sobre esses números, o presidente da Fenabrave, José Mauricio Andreta Junior, disse que o resultado foi "excelente" e que o desempenho do setor como um todo foi o melhor para um mês de julho desde 2014.

"O acumulado dos sete meses revela crescimento em linha com nossas projeções para 2024 E a oferta de crédito continua a ter influência positiva nas vendas", avalia.

