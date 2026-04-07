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Fenabrave

Vendas de veículos sobem e têm melhor resultado para março em 13 anos, mostra Fenabrave

Frente a fevereiro, o aumento foi de 45,6%

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Vendas de veículos sobem e têm melhor resultado para março em 13 anos, mostra FenabraveVendas de veículos sobem e têm melhor resultado para março em 13 anos, mostra Fenabrave - Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

No melhor resultado para o mês em 13 anos, as vendas de veículos zero quilômetro tiveram crescimento de 37,9% em março, no comparativo com igual período de 2025, chegando a 269,5 mil unidades. Divulgado nesta terça-feira, 7, pela Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias, o número engloba carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

Frente a fevereiro, o aumento foi de 45,6%. Ambas as comparações são feitas contra meses de Carnaval, o que reduz o número de dias úteis.

Além do calendário, houve um aumento no ritmo de vendas, que permitiu o maior número de veículos vendidos para o mês desde 2013, quando foram emplacadas 283,9 mil unidades em março.

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Primeiro trimestre

Com isso, o primeiro trimestre terminou com 625,1 mil veículos vendidos, 13,3% acima do total registrado nos três primeiros meses de 2025.

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