Varejo Vendas do comércio de Pernambuco aumentam, de acordo com IBGE Alta foi de 1,1%, puxada principalmente pela venda de móveis e eletrodomésticos

Na passagem de janeiro para fevereiro, as vendas no comércio varejista em Pernambuco aumentaram 1,1% e atingiram o maior patamar da série histórica desde julho do ano passado (1,4%), superando em 1,2 p.p. a queda observada em fevereiro de 2024 (-0,1%). O índice volta a crescer em recuperação após um mês de janeiro com baixa de -0,5%, considerada uma variação de estabilidade com relação a dezembro. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada hoje (9) pelo IBGE.

Móveis e eletrodomésticos: 11,1%

Outros artigos de uso pessoal e doméstico: 6,8%

Hipermercados e supermercados: 6,3%

Móveis: 5,3%

Produtos alimentícios, bebidas e fumo: 5%

Artigos farmacêuticos e médicos: 3,9%

Livros, jornais, revistas e papelaria: 3,2%

Combustíveis e lubrificantes: -1,2%

Equipamentos e materiais para escritório: -5,3%

Tecidos, vestuário e calçados: -6,1%

Com a forte recuperação ilustrada acima, oito das onze atividades investigadas na pesquisa avançaram em fevereiro deste ano em relação ao mesmo mês do ano anterior. Dentre elas, os destaques.

Em Pernambuco, foram os setores de Eletrodomésticos (17,5%), Livros, jornais, revistas e papelaria (15,7%) e de Móveis e eletrodomésticos (14%). Os resultados negativos em fevereiro vieram de Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (-0,7%), Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (-2%), e Combustíveis e lubrificantes (-5,9%).

Da mesma forma, apenas três atividades apresentaram queda na variação do acumulado de todos os meses desde janeiro de 2024. A diferença ficou por conta da atividade Tecidos, vestuário e calçados com a queda mais acentuada de 6,1% no volume de vendas. A venda de Eletrodomésticos mais uma vez aparece como a atividade comercial que mais acumulou altas no varejo pernambucano, com um total de 12,9%.

Já as duas atividades adicionais que compõem o varejo ampliado, no indicador de fevereiro deste ano frente a fevereiro de 2024, tiveram trajetórias semelhantes: Material de construção subindo 10,4%, e Veículos e motos, partes e peças vindo em seguida no ranking com

9,6% em volume.

